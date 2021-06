Propaganda Live, stasera in tv venerdì 4 giugno Claudio e Paola Regeni e Paolo Rossi

04 giugno 2021 a

Siamo all'ultimo atto di questa stagione televisiva e il programma di questa sera, in prima serata su La7, si annuncia come entusiasmante.

Tanti ospiti e sorprese nell’ultimo appuntamento stagionale di Diego Bianchi ’Zoro' con il suo ’Propaganda Live', in onda in diretta oggi, venerdì 4 giugno, alle 21.10 su La7. Saranno presenti Claudio e Paola Regeni, sempre in cerca di verità per loro figlio Giulio. Il reportage di Diego Bianchi sarà un resoconto ricco degli avvenimenti più importanti di questa stagione, tra cui il passaggio dal governo Conte a quello Draghi, l’arrivo dei vaccini e molto altro. Nel corso della serata interverranno l’attore Paolo Rossi con un suo contributo per il finale di stagione, mentre Valerio Aprea e Antonella Attili presenteranno un monologo a due voci. Non mancheranno - inoltre - le esibizioni di Andrea Pennacchi, sempre con un nuovo monologo e Fabio Celenza con le sue divertenti parodie.

Tanta musica e intrattenimento sul palcoscenico di Propaganda Live con Colapesce e Di Martino, Tahnee Rodriguez e le Karma B. In studio i consueti ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana. Va in archivio con questa avvincente puntata di stasera una trasmissione che ha conquistato il pubblico a casa e che non ha mancato di far discutere. Satira e non solo in un mix che piace ai telespettatori con ospiti in studio di primissimo piano come nella puntata che va in onda questa sera. Appuntamento in prima serata su La7 per una serata piacevole e di approfondimento.

