Oroscopo sabato 5 giugno 2021, "irrequieti in amore". Giornata movimentata per un segno

Cosa dicono le stelle per la giornata di sabato 5 giugno 2021. Ecco qui di seguito l'oroscopo del Corriere per la giornata. In particolare per un segno, il Toro, questa è la giornata che segna la fine della "fase no". Giornata stancante per la Bilancia e i Pesci sono "irrequieti in amore".

ARIETE

Volevate un confronto civile con il vostro partner? Purtroppo non è questa la giornata più adatta. Proverete a mantenere la calma e ad essere razionali.

TORO

Vi sentirete finalmente meglio rispetto ai giorni passati. La fase di down pare finita e rimarrà solo qualche leggerissimo disturbo di salute.

GEMELLI

Basta ripensare a situazioni legate al passato. Lasciatevi trasportare dalle emozioni presenti, non date valore a cose che non lo meritano.

CANCRO

Abbandonerete le strade che portano soltanto a stress, perdite di tempo e sprechi di denaro, per dedicarvi a progetti realistici e di sicuro più concreti.

LEONE

Oggi avrete la possibilità di iniziare a pensare a come progettare il futuro insieme a chi amate. Agite in sintonia, senza imporre il vostro pensiero.

VERGINE

Siete pieni di energia, avete voglia di vivere situazioni diverse, nuove, di venire fuori dalla comfort zone che in realtà comincia davvero a stancarvi.

BILANCIA

Vivrete una giornata stancante su più fronti, che vi causerà stress. Vi ritroverete ad alternare momenti di serenità a fasi di malumore.

SCORPIONE

Possibili tensioni con il partner: evitate di impuntarvi su questioni di orgoglio o di principio, pensate invece di fare un regalo alla vostra dolce metà.

SAGITTARIO

Oggi ti ritroverai in una posizione difficile perché le cose non sono esattamente come sembrano. Il tuo lato emotivo rischia di prendere il potere.

CAPRICORNO

Dovreste essere più egoisti, ma non ci riuscite. Fareste bene a occuparvi con maggiore attenzione del vostro benessere oggi, non solo degli altri.

ACQUARIO

Se volete l'armonia e ricucire le ferite nel rapporto di coppia o con un amico, rimuovete gli ostacoli che impediscono un dialogo sincero.

PESCI

Oggi le questioni amorose vi renderanno abbastanza irrequieti, ma in serata tornerà la tranquillità. Assumete il ruolo di mediatore sdrammatizzando il tutto.

