Lea Pericoli, la regina del tennis italiano. Il tumore sconfitto e l'amore per la moda

Lea Percioli è stata ed è la regina del tennis italiano. Classe 1935, milanese dopo il tennis giocato è stata giornalista, scrittrice e conduttrice. La sua carriera con la racchetta è stata di altissimo livello. Vanta 27 titoli internazionali. In Italia solo Nicola Pietrangeli si è avvicinato ai suoi numeri con i suoi 24 titoli. E' stata un'atleta sempre un passo avanti ai tempi. Basti pensare che negli anni '50 fece molto scalpore quando si presentò a Wimbledon con una gonna corta. Le tenniste infatti all'epoca giocavano con le scomode gonne lunghe. Tanti i riconoscimenti che le sono stati assegnati come una targa in suo onore nella Walk of Fame dello sport italiano a Roma. La sua vita ha visto tante amicizie che si sono mantenute anche nel tempo. Come Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta che sono state anche loro due icone del tenni nostrano. Durante la sua carriera la famosa tennista italiana ha ottenuto una mirabolante tripletta agli assoluti nel singolo, nel doppio insieme a Nicla Migliori e nel misto con Nicola Pietrangeli. Purtroppo però non è mai riuscita ad aggiudicarsi un torneo del Grande Slam.

La vita della tennista è stata caratterizzata anche dalla lotta con la malattia negli anni '70. Nel 1973 le fu diagnosticato un carcinoma all'utero. Lo sconfisse grazie al professor Veronesi. Sei mesi dopo l'intervento vinse ancora il campionato italiano. Proprio facendo l'esempio della tennista Veronesi sosteneva che una diagnosi precoce è fondamentale per sconfiggere queste malattie. La tennista fu una delle prime donne a parlarne in pubblico. All'epoca infatti non era usuale mettere in piazza la malattia. Lea Pericoli poi negli anni è diventata anche un'icona della moda.

Oggi, venerdì 4 giugno, la leggenda del tennis italiano sarà ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone che va in onda alle 14. Sarà l'occasione per parlare della sua lunghissima carriera.

