Manuela Villa, la figlia che il Reuccio non ha mai riconosciuto. Ora ha scritto un nuovo libro

04 giugno 2021 a

a

a

Manuela Villa torna in libreria. L’artista romana, classe 1966, dopo “L’obbligo del silenzio” (2007) e “La sposa e il diavolo” (2009), torna a pubblicare con Armando Curcio Editore un nuovo romanzo dal titolo certamente singolare, “L’alimentatore", che porta la firma di Alessandro Cecchi Paone, noto volto televisivo italiano, alla prefazione. Romanzo particolare, di sapore noir, che si interroga sugli effetti che la mancanza di figure di riferimento può scatenare. Corinne e Sebastian, i due amanti perduti in questo mare di “amore malato”, ne sono l’esempio. Si può continuare a definire “amore” ciò che è “possesso”, “appartenenza” e “sopraffazione”? In questo racconto pungente della Villa, Corinne è vittima e forse complice: inizierà a mangiare a non finire, per colmare quei vuoti interiori che la attanagliano, pur di appagare le attenzioni di un uomo che forse non la ama davvero, ma si illude e la illude di questo amore.

La vita di Manuela Villa è stata piuttosto travagliata. E' nata nel 1966 ed ha iniziato a studiare musica quando aveva 5 anni. Ha conosciuto il padre, Claudio Villa all’età di 12 anni. Intanto, lui si era rifatto una vita, rifiutando di riconoscere sia lei che il fratello maggiore. Il cantante è morto nel 1987 e non ha mai ufficialmente riconosciuto Manuela. Tuttavia con una battaglia legale postuma avviata quando aveva 18 anni è riuscita ad ottenere il riconoscimento dopo una lunga battaglia legale che si è conclusa nel 2004 in Cassazione. Manuela nel 1999 si è sposata con Mirco Narducci, dal quale si è separata nel 2005. Ha un figlio che si chiama Jacopo.

Rosa Rodriguez, l'icona del canto. E' moglie del cantante messicano Ramon Ayala

Nel 2007 Manuela ha partecipato all’Isola dei Famosi, uscendo vincente di quella edizione. Grazie a questo reality riuscì a perdere ben 15 chili. Manuela Villa è ricordata anche per aver partecipato nel 1994 al Festival di Sanremo con il gruppo Squadra Italia, composto da Jimmy Fontana, Rosanna Fratello, Mario Merola, Nilla Pizzi, Giuseppe Cionfoli, Gianni Nazzaro, Toni Santagata, Wess e Lando Fiorini. Oggi, venerdì 4 giugno, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

"Ho pianto per lei". Mario Lavezzi ricorda il tormentato amore con Loredana Bertè

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.