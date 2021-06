Isola dei famosi, due fidanzate in Honduras. Rivolta sui social: "Raccomandati"

03 giugno 2021 a

In attesa della finale de L'Isola dei famosi, in programma lunedì 3 giugno, scoppia la bufera sui social per una decisione della produzione che sembra non essere stata digerita da molti telespettatori che frequentano le piattaforme digitali. L’indiscrezione era arrivata dalle pagine di Fanpage.it, ed è stata confermata dalla produzione dell’Isola dei Famosi. Cecilia Rodriguez ed Arianna Cirrincione, ovvero le compagne di Ignazio Moser e di Andrea Cerioli sono volate in Honduras per la finale dell’Isola dei famosi 2021.

Non è un caso che Ignazio e Andrea sono due dei favoritissimi per la vittoria finale. Andrea Cerioli è stato il primo finalista votato del pubblico, Ignazio Moser è diventato l'eroe dell'isola dopo essersi sacrificato, facendosi tagliare capelli e barba, per garantire una settimana di pasta a tutti i naufraghi. Le due donne sono già partite, stando a quanto dichiarato, in modo tale da seguire tutta la procedura per poter riabbracciare i loro compagni.

Ma la scelta di far arrivare le due fidanzate in Honduras è stata letta in maniera maliziosa dal popolo dei social. Una sorta di favoritismo a discapito degli altri concorrenti. E c'è anche chi si spinge a ipotizzare che in questo modo si è anticipato che la lotta finale sarà proprio fra loro due. L'assenza della Rodriguez nell'ultima diretta de L'Isola dei Famosi non era passata inosservata. A supportare Moser dallo studio c'era infatti il suo grande amico Andrea Damante. La decisione di far partire le due ragazze, molto probabilmente, è legata al fatto che quest'anno, per la prima volta, il vincitore del reality show non sarà comunicato in Italia. Sei sono i naufraghi che si contenderanno la vittoria finale: Valentina Persia, Awed, Matteo Diamante, Beatrice Marchetti, Andrea e Ignazio. Ma la decisione della produzione ha scatenato la reazione dei social. “Incommentabile”, oppure “Buffonata”, o anche “Raccomandati”, solo solo alcuni dei commenti.

