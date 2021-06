Oroscopo venerdì 4 giugno 2021, "qualcosa si muoverà". Riscatto per un segno

03 giugno 2021 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 4 giugno 2021, le previsioni per la giornata segno per segno. Ecco che cosa dicono gli astri.

ARIETE

Grazie all'esperienza accumulata fino a oggi, riuscirete a gestire una criticità che non vi aspettavate. Sarà bello rimanere sorpresi da se stessi.

TORO

Il buon senso e la disponibilità non sempre vengono premiati. Non mancano ingegno e volontà, ma farete qualcosa che non vi piace.

GEMELLI

Ci sono sentimenti non sempre negativi: oggi, infatti, non abbiate paura della gelosia. Ne basterà un pizzico per rendere frizzante il rapporto.

CANCRO

State riempiendo il vostro cassetto di idee senza tentare di metterne in pratica qualcuna. Attenzione, perché così sarete insoddisfatti.

LEONE

Evita di essere asfissiante con il partner. Non puoi continuamente riprendere l'altra persona per ogni minimo errore. Segui il motto: vivi e lascia vivere.

VERGINE

La ricerca del piacere è l'obiettivo di oggi. Anche una persona diligente come te ha bisogno di fermarsi e annusare i fiori di tanto in tanto.

BILANCIA

Ci sono cose che avete tralasciato ed ora vanno riprese, ma questo potrebbe rendervi più ansiosi del previsto: non perdete la bussola.

SCORPIONE

Sarà difficile nasconderti qualcosa oggi: avrai una strana sensazione, come se qualcuno stesse cercando di ingannarti. Ma non diventare paranoico.

SAGITTARIO

Avete le vostre buone ragioni per lamentarvi di alcuni atteggiamenti del partner, ma non sarà che siete anche voi a non farvi comprendere?

CAPRICORNO

Sei sempre stato molto coscienzioso e hai lavorato duramente per il bene degli altri, ma oggi sei determinato a portare avanti la tua agenda.

ACQUARIO

Non è più tempo per temporeggiare, è necessario agire se volete raggiungere l'obiettivo! Oggi qualcosa si muoverà e vi infonderà coraggio.

PESCI

Novità e imprevisti mandano a monte tutti i vostri programmi e ciò vi farà perdere la pazienza. Attenzione, però: non tutti i mali vengono per nuocere.



