Giulia De Lellis presentatrice di Love Island Italia: "Fossi stata single avrei partecipato"

Giulia De Lellis per la prima volta in carriera presentatrice. L'influencer da quasi 5 milioni di followers su Instagram sarà infatti la conduttrice del primo dating show interattivo: il reality Love Island Italia, format prodotto da Fremantle per Discovery Italia che inizierà il prossimo 7 giugno e avrà un appuntamento giornaliero.

L'idea è che il pubblico, nel gran circo di single chiamati ad innamorarsi nella location delle Canarie, con la stessa rapidità e leggerezza che le estati portano con sé, possa intervenire come autore. Attraverso un’app, manifestando le proprie preferenze. La versione inglese ha avuto un grande successo, tanto da essere riprodotto da ben 18 Paesi, portando il reality show ad essere uno dei più noti e amati a livello globale. Gli utenti saranno chiamati ad effettuare dunque scelte di trama, a dire la propria, in un connubio inedito di spettacolo e fruizione. "Io per prima, se fossi single, credo avrei partecipato ad uno show come Love Island. È molto diverso da Uomini & Donne: ai ragazzi, è data l’opportunità di stare insieme ventiquattro ore su ventiquattro. È un’esperienza incredibile, un gioco che cattura la mente e il cuore", ha spiegato Giulia De Lellis.

Giulia, 25 anni, originaria di Zagarolo, è diventata famosa anche grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. Successivamente ha pubblicato il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, scritto con l'aiuto della scrittrice Stella Pulpo. Concorrente anche del Grande Fratello Vip 2, è ospite in diverse trasmissioni Mediaset. Dopo una lunga e tormentata relazione con Andrea Damante, per amore del quale si è trasferita a Verona, e altre successive storie d'amore con il cantante Irama (ex vincitore di “Amici”) e Andrea Iannone, nel 2021 Giulia De Lellis è legata sentimentalmente a Carlo Gusalli Beretta, erede della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta.

