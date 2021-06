Michela Giraud, il fidanzato è Riccardo Cotumaccio: "Con lui tiro fuori un lato diverso di me"

03 giugno 2021 a

Michela Giraud è una comica italiana, che è diventata famosissima al grande pubblico per aver partecipato alla prima edizione di Lol, chi ride è fuori, andato in onda su Amazon Prime video. Si è fatta prima conoscere a teatro, ma è sui social che ha fatto impazzire migliaia di fan. L’attrice è diventata l’idolo di tanti ragazzi infatti grazie ai suoi video di Educazione cinica. E poi ancora come conduttrice di una improbabile Cnn, su Comedy Central. Nata a Roma il 28 luglio 1987, sotto il segno zodiacale del Leone, Michela è cresciuta e ha vissuto sempre nella Capitale, ad eccezione di una breve esperienza a Milano, dove si è recata per lavoro. Ha studiato al liceo classico e si è poi iscritta all’Università La Sapienza di Roma, laureandosi nel 2013 in storia dell’arte con 110.

Folgorata dal teatro e dalla recitazione, ha frequentato la scuola Teatro Azione ottenendo il diploma d’attrice. Nel 2016 ha preso il master in drammaturgia e sceneggiatura teatrale presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Michela ha iniziato la sua carriera dal teatro, calcando il palco sin dal 2011. Ha deciso sin dai suoi esordi di dedicarsi alla stand-up comedy, un particolare tipo di comicità che le ha dato la possibilità di esprimersi e toccare argomenti di suo interesse. In televisione, l’abbiamo vista a Colorado e nella serie tv comica Romolo e Giuly, la guerra mondiale italiana.

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzata con Riccardo Cotumaccio, uno speaker radiofonico. Di lui Michela ha parlato così in una vecchia intervista: "Ma c’è da dire che con Riccardo tiro fuori un lato di me che non direste mai - ha spiegato -. Chissà se avrò mai il piacere di poterlo inserire un giorno in un personaggio magari di un film o di una serie. Di Riccardo poi tutti apprezzano moltissimo l’imitazione di Antonio Conte, ma io amo il suo Richard Benson”. Michela Giraud è ospite a Venus Club, su Italia1, giovedì 3 giugno.

