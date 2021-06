Raoul Bova, il film "Ultima gara" girato al Lago del Salto dove l'attore ama ritirarsi | Video

03 giugno 2021 a

a

a

Il lago del Salto e la sua diga protagonisti del film Ultima gara che andrà in onda questa sera, giovedì 3 giugno, su Canale 5. La pellicola è stata girata nel 2019 in provincia di Rieti nel lago artificiale nato nella valle del Salto. Le riprese sono state effettuate vicino a Borgo San Pietro con la collaborazione della Cnvs Wave Lago del Salto di Claudio Ponzani. La messa in onda è stata preceduta da una serie di post dello stesso per avvisare gli amanti della zona - dove si pratica il wakeboard - che potranno godersi il panorama del Cicolano in tv grazie al docufilm che, oltre a Raoul Bova, vede protagonisti, Manuel Bortuzzo, Emiliano Brembilla, Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino e la collaborazione della Cnvs Wave Lago del Salto di Claudio Ponzani. Si tratta di una toccante storia d’amicizia e umanità legata ai valori dello sport già disponibile a noleggio su Mediaset Play.

"In prima serata (alle 21:00) su Canale 5 in onda il film Ultima gara girato quasi totalmente sul nostro Lago del Salto. Un grosso in bocca al lupo all’amico Raoul Bova da sempre innamorato e primo promotore del Cicolano", ha scritto su Facebook il presidente della Provincia di Rieti e sindaco di Borgorose, il principale comune dell'area, Mariano Calisse. Raoul Bova è infatti legato alla zona del lago del Salto. Il padre aveva una casa a Varco Sabino e anche lui ha da sempre frequentato la zona. Ama ritirarsi in quelle zone durante le pause dal lavoro come testimoniano anche i molti post sui social che lo ritraggono insieme all'attuale compagna Rocio Munoz Morales e i bambini.

Domani sera in Prima Serata (alle 21:00) su Canale 5 in onda il film “ultima gara” girato quasi totalmente sul nostro... Pubblicato da Mariano Calisse su Mercoledì 2 giugno 2021

Negli anni il legame tra l'attore romano e il Reatino si è cementato sempre di più. Sono numerosi gli amici nel Cicolano e qualche anno fa il Consiglio comunale del capoluogo Rieti gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Bova si è impegnato anche in diverse iniziative a favore dei terremotati. Il film "Ultima gara" andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 21.20.

Raoul Bova e il rifugio sul Lago del Salto dove ama passare il tempo libero con la sua Rocio e le figlie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.