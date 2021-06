Khaby Lame, chi è l'italiano più famoso sui social. Ma non ha ancora la cittadinanza

03 giugno 2021 a

Khaby Lame è il personaggio del momento sui social: in pochi da disoccupato, lavorava in una fabbrica di filtri ad aria a Chivasso, a star del web con le più disparate proposte da valutare. Lo ha cercato Netflix per un film, Will Smith per fare un video negli Usa. Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg gli ha fatto i complimenti dopo essere stato superato nei followers. Khaby, da Tik Tok sta conquistando il mondo del web e non solo. Su Instagram ha quasi 19 milioni di followers e su Tik Tok è l'italiano più famoso (50 milioni di fan).

Khaby infatti è nato in Senegal, a Dakar, ma da 20 anni, cioè da quando ha compiuto il suo primo anno, abita in Italia a Chivasso - nelle case popolari di via Togliatti - ma non ha ancora la cittadinanza italiana. "No, non ce l'ho e mi dispiace tanto perché non è giusto" ha detto da poco intervistato da La Stampa.

I suoi video stanno conquistando un pubblico che proviene da tutto il mondo e sono tutti per lo più trasmessi dalla sua casa a Chivasso. La sua vita è cambiata a marzo 2020, durante il lockdown, quando dopo aver perso il lavoro, ha avuto un’intuizione che si è rivelata geniale. Ha iniziato a replicare i video più assurdi che si trovano online, ironizzando proprio sui gesti o le idee insensate che questi mostrano. La sua forza è nella comicità delle sue espressioni facciali: non servono parole, i video sono muti, ma i suoi contenuti conquistano risate e follower in ogni parte del mondo. Il primo video era un tutorial ironico su uno dei temi che, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, andavano per la maggiore: un tutorial su come mettere l’Amuchina. Da lì poi ogni suo video diventa virale e recentemente ha iniziato anche a ospitare personaggi famosi, ultimamente pure Del Piero.

