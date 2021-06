Mara Venier, "intervento di 7 ore". Il video della convalescenza e i messaggi dei vip

03 giugno 2021 a

Mara Venier la prende con filosofia. L'intervento c'è stato, lungo e fastidioso e adesso la convalescenza. Annunciata con un video su Instagram. "Zia Mara" si è infatti sottoposta a un intervento ai denti e subito dopo appare nelle immagini postate sull'account social, assieme al marito Nicola Carraro e al nipote Claudio. Mara Venier è sdraiata sul letto, guarda la televisione assieme al nipote. “Nonna c’ha il ghiaccio s’è operata ai denti. Che stiamo guardando in tv?!”. Il bimbo non risponde e si nasconde dietro un cuscino, e da lì comincia un siparietto social: una piccola e affettuosa “lotta” che diverte sia la nonna che il piccolo.

L'operazione alla quale si è dovuta sottoporre Mara Venier non è stata molto semplice dato che, come ha spiegato la conduttrice di “Domenica In” sul social, ha avuto una durata che ha superato le sette ore. Numerosi sono stati i messaggi di pronta guarigione da parte dei follower e dei tanti amici vip fra cui Alberto Matano, Nino D’Angelo ed Elisabetta Gregoraci.

Cuori e commenti per Zia Mara, uno dei volti più apprezzati della televisione, regina della domenica pomeriggio sulla rete ammiraglia della Rai e diventata molto brava (e seguita) sui social.

In particolare su Instagram, Mara Venier posta sia momenti di vita professionale (nelle storie ad esempio inserisce video delle prove di Domenica In) che privata. Spesso documenta le sue uscite con passeggiate al parco e a fare spesa. Stavolta si mostra a tutti in convalescenza dopo un intervento senza dubbio fastidioso, eccola così insieme ai suoi affetti. Situazioni social che il pubblico mostra di gradire insieme ai tanti amici vip che circondano la vita di Mara Venier e che non mancano di farsi sentire.

