Nanni Moretti in concorso a Cannes con Tre piani: il regista canta Soldi di Mahmood | Video

03 giugno 2021 a

Grande ritorno per Nanni Moretti al Festival di Cannes. Moretti gareggerà per l’ottava volta da regista con Tre piani. Il film - interpretato da Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Nanni Moretti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno - sarà in concorso in occasione della 74esima edizione del Festival e uscirà al cinema il 23 settembre.

Prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema, e Le Pacte, scritto da Nanni Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella, Tre piani è tratto dall’omonimo romanzo di Eshkol Nevo ed è distribuito in Italia da 01 Distribution. Singolare il lancio della notizia. Giovedì 3 giugno infatti Moretti aveva postato un video sulla sua pagina Instagram, con la didascalia La sera della prima, in cui compare insieme alle attrici del suo nuovo film Tre piani.

Nel video ci sono Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti, Denise Tantucci che si preparano per una serata di gala mentre cantano sulle note di Soldi di Mahmood. Nel finale del video, sempre canticchiando la canzone, Moretti indossa uno smoking, chiara allusione alla presenza del suo nuovo film in concorso al prossimo Festival di Cannes. Tra i tantissimi commenti al video, anche un cuore lasciato proprio da Mahmood, autore e interprete del brano che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2019.

