Stasera in tv, 3 giugno, Dritto e Rovescio su Rete4: tra gli ospiti anche Maurizio Gasparri

Stasera in tv, giovedì 3 giugno 2021, torna l'appuntamento con il talk politico e d'attualità Dritto e Rovescio su Rete4 (ore 21,25). Alla conduzione del programma sempre Paolo Del Debbio. Nella puntata di stasera si parlerà della tragedia della funivia del Mottarone, della scarcerazione di Giovanni Brusca, dell’emergenza immigrazione e del caso di Saman Abbas.

Gli ospiti della puntata: Mario Giordano, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri; il deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi, il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli; la deputata del Pd Alessia Rotta e il candidato alla presidenza della Regione Campania Giuliano Granato (Potere al Popolo). La trasmissione inizierà con un approfondimento sul tema della giustizia con l’analisi dei casi di cronaca che stanno alimentando dibattiti e polemiche, tra cui la tragedia della Funivia del Mottarone e il ritorno in libertà dopo 25 anni di carcere di Giovanni Brusca, autore materiale della strage di Capaci e di altre centinaia di delitti di mafia.

Un’ampia pagina sarà dedicata all’emergenza immigrazione con la ripresa degli sbarchi sulle coste italiane e le polemiche sul cosiddetto “business dell’accoglienza”. Spazio anche al caso di Saman Abbas, la diciottenne pakistana scomparsa a Reggio Emilia che si sospetta sia stata uccisa dai parenti per aver rifiutato un matrimonio combinato. Immancabile poi un approfondimento sull'emergenza Covid e sulle restrizioni che, nonostante le riaperture e il ritorno della “zona bianca” in alcune Regioni d’Italia, ancora permangono, come il limite di quattro commensali non conviventi allo stesso tavolo nei bar e ristoranti. Infine, un dibattito sulle polemiche scaturite dalla pubblicazione del libro di Giorgia Meloni, dalle proteste di alcuni librai che si rifiutano di venderlo al post Facebook di un professore universitario che lo ha fotografato a testa in giù. Infine il punto di vista di Mauro Corona sugli argomenti più discussi degli ultimi giorni.

