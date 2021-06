Marisela Federici, dai figli Eduardo e Margherita alla lite in tv con la D'Urso per Giulia De Lellis

03 giugno 2021 a

Marisela Federici è una contessa di origini venezuelane, esperta di galateo e di buone maniere, regina delle feste mondane fino a qualche anno fa in voga nella Capitale. Nata Rivas y Cardona, ha appunto riscosso notevole fama tra gli italiani per il matrimonio con Paolo Federici, rampollo erede di una famiglia di banchieri e investitori di Roma. Il nonno materno, Carlos Delgado Chalbaud, fu presidente del Venezuela e fu fatto assassinare, come lei raccontò al Corriere della Sera, dal dittatore Marcos Pérez Jiménez. Regina della vita mondana di Roma e nipote di un presidente del Venezuela: ecco dunque chi è la contessa Marisela Federici.

Marisela ha preso il cognome del secondo marito, il famoso finanziere romano Paolo Federici. Da lui ha avuto il figlio Eduardo, per poi diventare vedova (nel 2016). Prima di andare a seconde nozze, però, Marisela Federici era sposata con il celebre magnate egiziano Roger Tamraz (fondatore della Tamoil) da cui ha avuto la figlia Margherita. Un matrimonio naufragato dopo 7 anni a causa dei frequenti tradimenti di lui. Attualmente Margherita risiede a Milano e lavora come fotografa. Ha realizzato numerosi progetti fotografici ad alto impatto visivo ed emotivo, alcuni dei quali sono stati pubblicati sulla rivista Vogue.

La figlia di Marisela è cresciuta a Roma e si è laureata in Letteratura all’Università La Sapienza. Tra le curiosità sul conto di Marisela, Paolo Bulgari, re dell’omonimo impero di gioielli, è stato il padrino di battesimo del figlio Eduardo. Si è laureata alla Pro Deo, oggi Luiss. Qualche tempo fa a Domenica Live ha litigato in diretta con Barbara D’Urso, dopo essersi infastidita per il presunto atteggiamento irrispettoso di Giulia De Lellis. "Non insegnarmi a fare il mio lavoro, altrimenti mi innervosisco - la replica della D'Urso alle sue rimostranze - se continui ad attaccarmi manderò in onda il filmato per cui tutti ti criticano, quello in cui tu ostenti la tua ricchezza". Marisela Federici è ospite giovedì 3 giugno a Oggi è un altro giorno, su Rai1.

