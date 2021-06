Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: da Claudio Lippi a Marisela Federici

03 giugno 2021 a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Tanti gli ospiti e i temi che saranno affrontati anche nella puntata di giovedì 3 giugno. Non mancherà il dibattito su attualità politica ed emergenza sanitaria, con i personaggi del mondo dello spettacolo comunque in primo piano, dai cantanti agli attori, soprattutto quelli delle fiction Rai.

Presenti in studio i cosiddetti affetti stabili, vale a dire gli opinionisti che interverranno e interagiranno con gli ospiti. In questa puntata saranno Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta e Memo Remigi. La Morlacchi è la cantante dei Gazosa, ex band di culto a inizio anni Duemila, soprattutto con il brano Www Mi piaci tu.

Per Cannoletta, super campione de L'Eredità dove ha vinto 280.000 euro alla Ghigliottina, lo spazio tutto suo della rubrica Massimo 5 minuti, dove approfondirà delle storie legate a personaggi del passato, da riattualizzare nel mondo di oggi. Memo Remigi invece allieterà la trasmissione con intermezzi musicali al pianoforte. Tra gli ospiti della puntata di giovedì 3 giugno Marisela Federici, contessa esperta di galateo, e Claudio Lippi, storico conduttore e autore televisivo, che ripercorrerà insieme alla Bortone le tappe più importanti della sua carriera, con un occhio (come sempre nel programma) pure alla vita privata. Da segnalare l'ottimo risultato per la trasmissione nella puntata di mercoledì 2 giugno, che ha ottenuto 1.765.000 spettatori, per uno share nel daytime del 13,6%. Un risultato importante, considerata la giornata festiva e la splendida giornata, che potevano invogliare nel primo pomeriggio tanti spettatori all'uscita fuori porta piuttosto che a guardare la tv. Appuntamento quindi con Serena Bortone e Oggi è un altro giorno a partire dalle 14, su Rai1, per la penultima puntata settimanale del talk show.

