Claudio Lippi, i due matrimoni con Kerima, i pochi soldi e lo sfogo: "Io ai margini della tv"

Claudio Lippi ospite di Oggi è un altro giorno, il talk del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone che si occupa di attualità ma anche interviste ai protagonisti dello spettacolo, in particolare della televisione. Lippi tra l'altro festeggia proprio oggi, giovedì 3 giugno 2021, il suo compleanno: compie infatti 76 anni. Ma li fa portandosi dietro un po' di amarezza come ha spiegato in una recente intervista a Nuovo Tv: "Da quindici anni non ho un programma tutto mio. Il pubblico, che mi segue sempre con affetto, mi chiede spesso quando torno in tv. E io rispondo: quando mi verranno fatte delle proposte utili per dialogare con la gente comune" ha spiegato.

Lippi non si spiega di essere stato messo costantemente ai margini nonostante una carriera lunga e di successo. L'esordio è infatti avvenuto nei primi anni Sessanta come cantante (Per ognuno c'è qualcuno è il suo primo successo, nel 1966). Nel 1972 esordisce come conduttore in programmi per ragazzi sino a sbarcare nei varietà estivi della Rai (Per una sera d'estate e Mille e una luce). Artista poliedrico - dà la voce anche ai protagonisti maschili del cartoon Barbapapà - nel 1980 conduce con Raimondo Vianello il primo quiz della Rai (Sette e mezzo) e poi, primo grande successo, Giochi Senza Frontiere per tre stagioni. Nel 1990 il passaggio definitivo a Fininvest è la svolta della carriera: conduce Il pranzo è servito, Bellezze al bagno, Mai dire gol, Buona Domenica per sette stagioni prima e altre tre successivamente negli anni Duemila. Proprio l'allontanamento della trasmissione domenicale di Canale5, per divergenze con gli autori, rappresenta un freno importante. Dal 2006 infatti in tv sarà solo ospite o presenza fissa (La Prova del Cuoco, Domenica In) e raramente conduttore.

Lippi - che negli anni scorsi non ha nascosto le difficoltà finanziare avute dopo essere rimasto fuori dal giro tv e con pochi soldi sul conto in banca - è sposato con Kerima Simula, di professione cuoca, con cui è convolato a nozze in due occasioni (la prima nel 1989) dopo essersi anche divorziati. Insieme hanno due figli: Lenni e Federica. Negli anni Novanta storica fu infatti la relazione di Lippi con Luana Ravegnini conosciuta proprio a Il pranzo è servito.

