Ascolti tv giovedì 3 giugno, Rino Gaetano vince anche in replica: bene Chi l'ha visto?

Vittoria per la replica della fiction di Rai1 dedicata a Rino Gaetano, a 40 anni dalla morte del cantante. Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu infatti ha conquistato 3.136.000 spettatori pari al 16,5% di share. Un ottimo riscontro per la fiction che ha visto Claudio Santamaria come protagonista, insieme a Kasia Smutniak e Laura Chiatti. Dal difficile rapporto con il padre a quello problematico con le grandi case discografiche, per un personaggio che ha lasciato il segno nella storia della musica italiana. Grande risultato per Chi l'ha visto?, su Rai3, che ha ottenuto 2.610.000 spettatori per uno share del 13,4%. Il programma di Federica Sciarelli ha visto in primo piano ancora la vicenda di Denise Pipitone.

Su Canale5 la prima tv di Bentornato Presidente con Claudio Bisio protagonista ha raccolto davanti al video 1.949.000 spettatori pari al 10.1% di share. Risultato insoddisfacente su Rai2 per l’incontro benefico La Partita che ha interessato appena 502.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Italia1 Batman vs Superman: Dawn of Justice ha intrattenuto invece 944.000 spettatori (5.1%).

Su Rete4 Zona Bianca ha totalizzato un ascolto medio di 838.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 infine, per quanto riguarda i canali principali, Roma Città Aperta ha ottenuto 554.000 spettatori con il 2.7%. Per quanto riguarda l'access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti Il ritorno con Amadeus ha registrato 4.569.000 telespettatori, per uno share del 20,44%. Su Rai2 Tg2 Post ha registrato 1.046.000 telespettatori, share 4,61%. Su Rai3 Blob 994.000, 5,33%. Per Un posto al sole 1.633.000, 7,43%. Dall'altra parte, su Canale5 Striscia la notizia ha ottenuto 3.224.000 telespettatori, per uno share del 14,44%. Su Italia1 Csi ha fatto segnare 963.000 telespettatori, share 4,47%. E poi ancora, su Rete4 Stasera Italia ha conquistato 1.066.000 telespettatori, share 5,22%. Infine su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.254.000 telespettatori, share 5,76%.

