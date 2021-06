Dayane Mello mezza nuda, il commento di Taylor Mega alza ancor più la temperatura | Foto

03 giugno 2021 a

a

a

Dopo il lutto per la morte della madre, Dayane Mello si rituffa a capo fitto sul lavoro e lo fa con uno shooting decisamente hot. La splendida top model brasiliana infatti ha pubblicato su Instagram alcuni scatti durante le riprese del nuovo spot, in cui è immortalata praticamente nuda, coperta solo dalle foglie, come Madre Natura. Dayane appare bellissima, tanto da collezionare migliaia e migliaia di like, oltre ai commenti delle amiche Vip. Tra queste anche Taylor Mega e Soleil Stasi, che hanno commentato con l'emoji della fiamma, a testimoniare la temperatura bollente delle foto. Come dare torto agli oltre 1 milione di follower di Dayane, letteralmente impazziti per i nuovi scatti.

Nei giorni scorsi la Mello era stata colpita da un altro grave lutto dopo la morte, pochi mesi fa, del fratello Lucas in un incidente stradale. Si è spenta infatti pure la madre Ivone Dos Santos. Ad annunciarlo era stata la stessa modella brasiliana con un post condiviso sulle sue storie Instagram nel quale ha speso parole d'affetto per la donna di cui si parlò durante la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello, baci e coccole hot con l'imprenditore Antonio: poi incanta nuda su Instagram | Foto

"Oggi ho sofferto un'altra perdita - le sue parole su Instagram - per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto di ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l'uno dell'altra, e lei era una brava persona, stava sempre nei nostri cuori. Il passato è passato. Peccato non aver avuto il tempo di abbracciarci, ma abbiamo parlato tramite videochiamata e sono riuscita a dirle quello che c'era nel mio cuore". Il rapporto con la madre è stato difficile ed era tornato normale negli ultimi mesi dopo la partecipazione al reality. "Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta", disse Dayane Mello dentro la casa ricordando la sua infanzia difficile. Un ricordo ora più che mai lontano.

"L'ho perdonata", il dolore di Dayane Mello per la morte della madre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.