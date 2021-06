Wanda Nara pronta alla vacanza, mate e seno esplosivo: applausi pure dal mago dei dolci | Foto

02 giugno 2021 a

Wanda Nara in partenza per le vacanze, con un occhio tuttavia rivolto al lavoro di procuratrice del marito Icardi. Dopo una stagione terminata con il solo titolo della Coppa di Francia, Maurito e il Psg sembrano destinati a separarsi. In tutto questo Wanda Nara continua a imperversare sui social. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, dove può contare su quasi 8 milioni di follower, la showgirl e procuratrice ha annunciato al mondo la sua partenza per le vacanze (destinazione sconosciuta, per ora), con un look al solito provocante che esalta una scollatura davvero hot. Fan in delirio, tra questi, a sorpresa, il commento del pasticcere Roberto Rinaldini, che interviene con l'emoticon dell'applauso.

Oltre al dècolletè, anche un altro dettaglio da notare, il mate, compagno di viaggio consueto di Wanda Nara e Icardi. A proposito di quest'ultimo, si infiammano le voci sul futuro del centravanti argentino, che vorrebbe tornare in Italia.

Tra l'altro la stessa Wanda Nara non fa nulla per nascondere il suo desiderio di un ritorno nel bel Paese, a Milano soprattutto. E' di appena qualche giorno fa la foto in cui appare con il Duomo alle sue spalle e scrive nella didascalia: "Qui sono la ragazza più felice del mondo". A Milano Icardi ha vestito la maglia dell'Inter, indossando la fascia da capitano prima di un addio burrascoso. Ora il suo nome è accostato alla sponda rossonera, tanto da essere stato fatto pure da Ibrahimovic mentre ha ricevuto il tapiro d'oro da Valerio Staffelli: "Chi aiuta il Milan è il benvenuto", ha affermato lo svedese, smentendo le voci di incompatibilità tra i due. Staremo a vedere. Oltre al Milan, Icardi è accostato pure alla Juve (con incrocio di attaccanti che vedrebbe CR7 al Psg e Mbappè al Real) e alla Roma di Mourinho.

