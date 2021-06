Elodie, il fidanzato Marracash non c'è: per lei arrivano le coccole da un amico speciale

02 giugno 2021 a

Elodie è una cantante molto apprezzata dalla critica e amatissima dal pubblico. Ha partecipato anche all'ultimo Sanremo come co-conduttrice della rassegna per una sera, insieme ad Amadeus. In una story su Instagram, la cantante, per una volta senza la compagnia del suo fidanzato, il rapper Marracash, ha pubblicato un video in cui viene coccolata dal suo cane, un bassottino decisamente molto simpatico, che si chiamerebbe Billy Bob.

Recentemente ha raccontato dei suoi amici e della sua infanzia: “A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno - ha spiegato qualche tempo fa in una intervista -: iniziavo la mattina e finivo la sera. Facevamo delle collette con le amiche e quelle erano le mie giornate: al liceo non capivo le lezioni, tornavo a casa e me le facevo di nuovo, tanto nessuno diceva niente, ognuno faceva come gli pareva. Bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino, a 15 anni: ho avuto una libertà totale. E se hai troppa libertà sbagli". Tantissime sue amiche infatti sono diventate mamme a 15 anni o hanno seguito i fidanzati sbagliati.

Per quanto riguarda la vita privata, Elodie ha conosciuto Lele Esposito ad Amici, anche lui cantante all’interno della scuola. I due si sono fidanzati durante la loro partecipazione al talent. “Me lo ha presentato ufficialmente fuori dagli studi in cui registrano il programma. Lele mi sembra un ragazzo in gamba, giovane ma all’antica. Mi è piaciuto”, aveva raccontato ai tempi il padre di Elodie a DiPiù. La loro relazione, però, è giunta al termine nel 2017. In seguito, Elodie è tornata con un suo ex: il deejay Andrea Maggino, ma dall’estate del 2019 si è fidanzata (galeotto il video del brano Margarita, scritto proprio da lui) con il collega Marracash. La coppia sta vivendo una bella storia d'amore, che sembra continuare davvero a gonfie vele.

