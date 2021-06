Oroscopo di giovedì 3 giugno 2021, le previsioni segno per segno

02 giugno 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di giovedì 3 giugno 2021, ecco le previsioni segno per segno.

ARIETE

Vi sentite stanchi ma vedere i vostri amici vi farà di sicuro bene! Potete sfogarvi confidandovi o, semplicemente, passando una serata fuori.

TORO

Oggi sentite di poter risolvere ogni situazione: usate il vostro ottimismo e la vostra creatività per raggiungere un grande risultato.

GEMELLI

L’amore è nell’aria! Se siete in coppia è il momento di fare un passo importante, se siete single, oggi potrebbe essere un giorno fortunato.

Oroscopo domenica 30 maggio 2021, le previsioni dei segni per la giornata



CANCRO

Non siate troppo esigenti con il vostro partner. Ha avuto giornate difficili e ha bisogno di sentirsi coccolato. Fate uno sforzo anche voi.

LEONE

In questo periodo siete un po’ tesi: non preoccupatevi degli imprevisti, cercate di fare quello che potete e tutto andrà per il meglio.

VERGINE

A volte non vi riesce proprio ad essere accondiscendenti. Provateci, o finirete a litigare con colleghi e famiglia per una minuzia.

BILANCIA

Non sfogate il vostro nervosismo con gli altri. Non saranno sempre disposti a passarci sopra e rischiate di pagare caro questi atteggiamenti.

SCORPIONE

Avete preso una cotta per la persona sbagliata. Mentre non riuscite proprio a notare chi invece è innamorato di voi già da un bel pezzo.

Oroscopo Corriere lunedì 31 maggio 2021, le previsioni segno per segno



SAGITTARIO

Un incontro casuale vi stregherà. L’ignoto vi ha sempre affascinato, ma ora non vedete l’ora di approfondire questa conoscenza.

CAPRICORNO

Spesso vi sentite più persone in una. Dovreste cercare un equilibrio, i cambi d’umore troppo repentini possono essere un problema.

ACQUARIO

Non fantasticate troppo. Vorreste essere altrove, ma la realtà che vi circonda è estremamente interessante. Basterebbe accorgersene!

PESCI

Da qualche giorno avvertite la sensazione che, nei confronti di una persona, da parte vostra, ci sia di più che una semplice amicizia.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 2 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.