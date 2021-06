Stefano De Martino, l'Antitrust non lo agita: passeggiata e relax da single | Foto

02 giugno 2021 a

Stefano De Martino non sembra far conto più di tanto sulle voci che lo riguardano, dal gossip alla cronaca. Da questo punto di vista infatti su di lui ci sarebbe una inchiesta dell'Antitrust legata a una pubblicità occulta sui social. Nel mirino, oltre al ballerino e conduttore napoletano, anche la sua ex cognata, Cecilia Rodriguez. Ma lui, come detto, non ci fa caso, tanto da apparire serenissimo sui social nelle stories di Instagram, mostrando un video in cui cammina tranquillo alle 7 di mattino, per poi postare una foto panoramica del mare di casa sua, a Napoli. Insomma, tutto tranne che turbato, così come per la vita privata. Tutti lo vogliono fidanzato o con un flirt in corso, ma al massimo lui si è fatto immortalare insieme al suo cane Choco.

Tornando all'inchiesta che lo riguarda, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti della società Bat Italia. L'Autorità contesta la diffusione sul profilo Instagram dei personaggi, legati da un rapporto commerciale con Bat, di post contenenti l'invito ai follower a pubblicare contenuti con tag e hashtag collegati alla campagna pubblicitaria del prodotto Glo Hyper, dispositivo per il tabacco riscaldato prodotto e commercializzato dalla società. Nella vicenda è coinvolto anche Stefano Sala, ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex compagno di Dayane Mello, la top model brasiliana finalista del reality nell'edizione 2020-21.

"L'esortazione di De Martino, Rodriguez e Sala - si legge in una nota dell'Antitrust - appare volta a moltiplicare su Instagram i post che rinviano al marchio Glo Hyper, in modo da promuovere la visibilità del dispositivo, coerentemente al rapporto commerciale che lega gli influencer al titolare del marchio. L'effetto pubblicitario ottenuto dai professionisti non è tuttavia riconoscibile nella sua natura commerciale perché non sono presenti avvertenze grafiche o testuali che consentano di identificarne la finalità promozionale". Una inchiesta che però non agita di certo i sonni di De Martino.

