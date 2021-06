Claudio Bisio, i figli Alice e Federico con Sandra Bonzi e la cotta di Michelle Hunziker per lui

02 giugno 2021 a

Claudio Bisio è un attore italiano, tra i più amati dal pubblico anche per i suoi ruoli televisivi a Zelig in qualità di comico e presentatore. Nato il 19 marzo del 1957 a Novi Ligure (sotto il segno dei Pesci) uno dei suoi migliori amici è Rocco Tanica degli Elio e Le Storie Tese. Ha collaborato con la band fin dagli esordi della sua carriera, sia per alcuni videoclip che per alcuni brani. Per quanto riguarda la vita privata, Claudio Bisio è sposato dal 2003 con Sandra Bonzi, scrittrice. La coppia ha due figli: Alice e Federico.

Tra le curiosità sul suo conto, il regalo più bello che avrebbe ricevuto dalla moglie sarebbe stata una batteria, che avrebbe desiderato fin da bambino ma che non avrebbe avuto il coraggio di comprare. “Sono stato un papà meno comico di quello che ci si può immaginare. Anche se mi piaceva fare gli scherzi. Però in casa credo mi abbiano fatto più ridere i miei figli di quanto abbia fatto io con loro - ha confidato in una vecchia intervista -. Faccio una confessione: ho rubato loro qualche battuta. Quando lo scopriranno temo mi chiederanno i diritti". Il primo incontro tra Claudio Bisio e la moglie Sandra è avvenuto nel 1992, in un locale milanese. Stando ai racconti, lei era un po’ brilla e lui ci ha provato, giocandosi bene le sue carte. Ma quella sera Sandra vomitò nella Giulietta del padre di Claudio. In passato Michelle Hunziker ha rivelato di aver avuto una cotta per lui, senza mai dirglielo: "Bisio ha uno charme incredibile. E anche fisicamente è in forma, ai tempi di Zelig me ne ero invaghita - ha affermato la showgirl svizzera -. Vorrei che la moglie sapesse, leggendo questa intervista, che è una cosa che mi sono tenuta dentro. Uscivo a pezzi dal matrimonio con Eros Ramazzotti. Un fallimento. A Zelig, con Claudio, fu terapeutico".

