Belen, pancione nudo in giardino. “Luna Marie sta arrivando”

Sarà una bambina social nata dopo una gravidanza social. Belen Rodriguez annuncia che la seconda figlia, è pronta a venire al mondo. Si chiamerà Luna Marie. Belen Rodriguez si è concessa una pausa per coccolarsi il suo pancione e ha postato foto intriganti in campagna. Prima di lasciare la location da sogno condivisa con i suoi cari ha scattato alcune immagini in giardino nella notte col pancione nudo.

Dopo la nascita del piccolo Santiago, Belen non aveva mai nascosto il desiderio di poter diventare mamma per la seconda volta. Questa gioia sta finalmente per arrivare. Il nome scelto per la piccola è Luna Marie, scelto di comune accordo non solo con il futuro papà Antonino Spinalbese, ma anche con Santiago. In molti si chiedono quando succederà il lieto evento. A svelarlo è stata la diretta interessata sul suo profilo Instagram, pubblicando sulle storie una foto durante un’ecografia e rivela che alla nascita di sua figlia non manca poi così tanto. Anche se, molto probabilmente per garantire un minimo di privacy alla sua famiglia, ha scelto di non entrare nei dettagli rispetto alla data precisa. Ieri Belen Rodriguez, nelle sue Instagram stories, ha postato una foto scattata durante la sua ecografia di due giorni fa, aggiungendo un breve commento che però lascia intendere che la nascita di Luna Marìe è ormai imminente: "Manca Poco",

Sicuramente, non appena la piccola vedrà la luce, sarà la stessa Belen a comunicarlo ai suoi fedeli sostenitori con cui nel corso di questi anni ha condiviso gioie, come la nascita di Santiago e la scoperta dell’amore con il giovane Spinalbese, e dolori. Come aveva dichiarato a Verissimo qualche tempo fa, Belen sta vivendo un periodo d’oro accanto ad Antonino Spinalbese, futuro papà della bambina. La rottura con Stefano De Martino sembra ormai superata e l’arrivo di Luna Marie conferma la sua rinascita.

