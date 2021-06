Diletta Leotta lontana da Can Yaman, colazione con la Fiamingo: coppia sexy in bikini | Foto

02 giugno 2021 a

Dopo la vacanza di passione a Capri con il fidanzato Can Yaman, momento di relax con l'amica Rossella Fiamingo per Diletta Leotta. La conduttrice Dazn dopo la conclusione della stagione di Serie A si è concessa qualche giorno di stop dal lavoro e così dopo il fidanzato ecco il divertimento con l'amica Rossella. Nelle sue stories su Instagram, dove Diletta può contare su quasi 8 milioni di follower, la conduttrice ha pubblicato un video in cui è insieme alla spadista azzurra, mentre si gode la colazione. Per lei cappello in paglia e bikini con scollatura come al solito da urlo.

E anche la Fiamingo è un bello spettacolo. L'atleta si sta riposando un po' prima di iniziare i suoi allenamenti in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

Tornando a Diletta, hanno infiammato il web i suoi scatti da Capri con il fidanzato Can Yaman. Per loro baci ed effusioni, con Diletta che sfoggiava un bikini da sogno, che metteva in risalto ancora una volta le sue curve esplosive. "Profumo di mare", aveva scritto la giornalista nella didascalia che accompagnava l'immagine. "Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni di Capri", aveva invece postato Can Yaman sempre su Instagram, in due foto dove abbracciava con passione la conduttrice.

Can e Diletta hanno così ufficialmente dato il via all'estate dei vip. Giovani, innamorati e bellissimi, appaiono in costume da bagno, tra tuffi ed escursioni nel blu del golfo di Napoli. Bermuda rosso per lui e bikini da urlo per lei, che ha scelto un modello color verde militare capace di mettere in risalto tutta la sua avvenenza. Alcuni pettegolezzi solo qualche settimana fa raccontavano di presunte resistenze da parte di lei di volare in Turchia per conoscere i parenti di lui. Incomprensioni passate, con Antonella Clerici che commentava: "A belli", come sostegno alla coppia. Siamo certi che i due non mancheranno di testimoniare altre loro vacanze sui social.

