Laura Chiatti, selfie davanti allo specchio con mutandine sexy: poi bordata agli hater

Laura Chiatti è delle delle attrici più belle e piene di fascino del cinema e della tv italiana. Originaria di Castiglione del Lago, 39 anni, come molti protagonisti del mondo dello spettacolo è molto attiva sul mondo dei social, soprattutto su Instagram, dove può contare su oltre un milione di follower. Nell'ultimo scatto pubblicato appare in un selfie davanti allo specchio, con canottiera bianca e mutandine nere decisamente sexy. "Di una donna apprezza l’essenza che si nasconde dietro ogni apparenza", ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine.

E poi la bordata agli hater, rispondendo a una fan che la difendeva proprio per gli attacchi subiti dalla Chiatti sulla sua (secondo alcuni leoni da tastiera) eccessiva magrezza. "Contro l'ignoranza si perde sempre", ha sottolineato Laura. Anche qualche giorno fa quando ha postato una foto con una scollatura ben vistosa e dove appariva dimagrita rispetto al passato, non sono mancate le cattiverie social. "Eri stupenda, perdonami ma stai esagerando con il dimagrimento", "Mangia di più perche hai perso tutte le tue bellezze hai un dimagrimento orribile non stai bene", questo il tenore di alcuni dei commenti apparsi sotto alla foto. "Pensa per te, ma chi ti conosce”. ha tagliato corto l'attrice rispondendo a uno di questi commenti.

Postando la foto aveva citato Vittorio Gassman: “Recitare non è molto diverso da una malattia mentale: un attore non fa altro che ripartire la propria persona con altre. È una specie di schizofrenia", la citazione. Laura Chiatti è sposata con il collega Marco Bocci dal 2014. I due sono sposati a Perugia nella Basilica di San Pietro. La coppia ha due figli, nati entrambi a Perugia: Enea (2015) e Pablo (2016). Prima del fidanzamento con Bocci, all'inizio del 2014, Laura Chiatti aveva avuto nel 2006 ha una relazione con Silvio Muccino, seguita da una relazione con il modello e attore Francesco Arca. Dal 2010 al 2013 ha avuto una storia con il cestista Davide Lamma.

