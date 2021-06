Claudio Santamaria, la moglie Francesca Barra è hot: "Il sesso? In piedi, nuda e col tacco 15"

02 giugno 2021 a

Claudio Santamaria è un attore, tra i più famosi in Italia. Tra i film più importanti ai quali ha partecipato ci sono L'ultimo bacio e Romanzo Criminale. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato attualmente con la giornalista Francesca Barra. "Sono totalmente, esageratamente, disperatamente dipendente da lei - ha affermato l'attore in una vecchia intervista - Anche io ho sempre avuto paura di dipendere da qualcuno, tranne quando ho trovato quel qualcuno speciale che mi ha permesso di abbandonarmi e farmi sentire libero anche in un rapporto simbiotico come il nostro". In passato è stato legato a Delfina Delettrez-Fendi, figlia di Silvia Venturini Fendi, da cui nel 2007 ha avuto la figlia, Emma. In seguito, l’attore racconterà a Vanity Fair di aver mantenuto con la ex, di 8 anni più giovane di lui, un ottimo rapporto.

Claudio Santamaria, il primo incontro con Francesca Barra da bambini in un villaggio vacanze

Con Francesca Barra si conosce da quando erano adolescenti ma la passione tra i due è scoppiata più tardi. Nel 2018 si sono sposati in segreto a Las Vegas. "Posso essere una buona madre e un’ottima professionista anche indossando un tacco 15 aggrappata a un palo da discoteca”, ha affermato lei in una vecchia intervista. “La gente parla, ama parlare. Per invidia, per insicurezza o semplicemente perché rosica - ha detto la Barra relativamente alle voci sul suo conto -. Non riesce a farsi una ragione che una ragazza piacente e libera possa essere anche una brava giornalista".

La giornalista non si è mai sottratta alle domande sulle abitudini a letto: "Ai bei tempi, quando non c’erano i social e le telecamere, con mio marito lo abbiamo fatto all’aperto. In pieno centro a Roma, durante una notte bianca. Eravamo per strada ed è scoppiata la passione. Io l’ho preso e trascinato con me in un anfratto e abbiamo fatto l’amore in modo selvaggio. Deve sapere che io ho un approccio molto maschile al sesso. Pensi che alcuni miei amici mi chiamavano 'Bim Bum Bam'. Non amo i preliminari, le candele accese e la musica di sottofondo. Vado subito al sodo - ha affermato -. Non perdo tempo. La mia posizione preferita? In piedi, nuda e col tacco 15. Non amo stare in orizzontale. Preferisco la verticalità”.

