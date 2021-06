Mario Lavezzi e Loredana Bertè: "Ho pianto per per lei, mi sono innamorato vedendola nuda in copertina"

02 giugno 2021 a

a

a

Mario Lavezzi si commuove ricordando l'amore travagliato e libertino con Loredana Berte. Il cantautore milanese si è aperto e sciolto durante l'intervista con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, mercoledì 2 giugno. "Sei stato geloso?", le ha chiesto la conduttrice. "C'ho anche pianto tanto per lei, quello era il periodo dei figli dei fiori, io avevo 27 anni e lei 23. Siamo stati insieme 5 anni", ha detto il produttore - che recentemente ha lanciato Amoroso e Emma - commuovendosi senza vergogna e mostrando le lacrime.

Una storia passionale e tormentata, sia privata che sentimentale quella tra Lavezzi e Loredana Bertè. Si sono conosciuti nel 1968. "Mi innamorai di lei dopo aver visto la copertina con lei nuda circondata dalle farfalle. Poi grazie a un locale che aprimmo in quegli anni riuscì a conoscerla e ci innamorammo". Ma quelli erano i tempi dell'amore libero e non sono mancati periodi di gelosia. "Bisogna contestualizzare tutto - ha spiegato Lavezzi - tra noi c'è stato un trascorso sentimentale piuttosto complicato. Provenivamo dall'epoca dei figli dei fiori, peace and love, l'amore libero, facciamo l'amore e non la guerra. Ognuno si ritagliava la sua libertà".

Mario Lavezzi e Rosa Rodriguez ospiti di Serena Bortone

Ma cosa significa amore libero. "Accettavate relazioni libere anche se stavate insieme?", ha domandato maliziosamente Serena Bortone. Lavezzi non ha glissato: "Era così a quei tempi. Quando l'ho conosciuta avevo una fidanzata che non riuscivo a lasciare: si capiva quando c'era stata una scappatella. Io geloso? Tanto, c'ho anche pianto, sinceramente". Anche Loredana Bertè stando al racconto del produttore era gelosa: "Una volta rientrai in casa un po' più tardi e lei mi diede una chitarrata tra l'altro con la chitarra nera che le avevo regalato per suonare Dedicato". Lavezzi ha anche ricordato che è stata la stessa Bertè a indicargli la sua futura moglie Mimosa. "Una volta rientrò e mi disse che quella era la donna giusta per me. La conobbi dopo due anni e poi la sposai".

L'amore tra Mario Lavezzi e Loredana Bertè. Come nacque "E la luna bussò"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.