Rosa Rodriguez moglie del cantante messicano Ramon Ayala. L'icona del canto

Rosa Rodriguez è una delle icone del canto. E' famosa per essere moglie del famoso cantante e cantautore messicano Ramon Ayala. Oltre che nel suo paese è molto conosciuta anche in Italia dove è un'icona e una maestra di canto. Nata nel 1948 in Messico non ama molto mettere in vetrina la sua sfera privata. È stata una donna autonoma e si è tanto dedicata a scrivere poesie e racconti. Ha mostrato anche un grande interesse per lo sport, soprattutto nelle giornate scolastiche e universitarie che spesso utilizza per poter partecipare dei tornei sportivi.

Dopo il college ha frequentato l'università nella sua città natale. Rosa ha incontrato il marito partecipando ad una festa di amici comuni. L’uomo avrebbe corteggiato Rosa per tanto tempo e poi alla fine lei avrebbe ceduto e infine hanno deciso di sposarsi Hanno due tre figli Yesenia Ayala che è una nota ballerina e attrice, Daddy Yankee, il cantante purista e Ramon Aayla Junior.

Oggi è una affermata insegnante di canto ed è diventata famosa per i suoi studi sui canti antichi tanto che è stata soprannominata l’archeologa della voce. Adesso è l’unica in Italia che sfrutta quello che è stato definito il metodo Cotogni e che trae spunto dall’esempio del baritono Antonio Cotogni che è vissuto tra l’800 ed il ‘900. “Quando canto dico cose che non riuscirei mai a dire con le parole”, ha raccontato Rosa Rodriguez in una recente intervista a un portale online. Poi ha proseguito: “Ero poco esibizionista finché non sono diventata una cantante politica. Riuscivo a salire su un palco solo perché sentivo di voler comunicare un messaggio importante”. A proposito della sua voce, racconta ancora: “Non si canta per se stessi e per la propria gloria personale ma per gli altri, altrimenti si perde intensità”. Questo pomeriggio, mercoledì 2 giugno, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1 alle 14.

