Mario Lavezzi e il legame con Loredana Bertè. Ecco come nacque "E la luna bussò"

02 giugno 2021 a

a

a

Mario Lavezzi è una delle icone della musica leggera italiana. Cantautore e produttore è stato al fianco di star come Loredana Bertè - fu lui a suggerire "E la luna bussò" - o Fiorella Mannoia. Classe 1948, di Milano, si è avvicinato alla musica fin da giovane suonando pianoforte e chitarra per poi dedicarsi del tutto allo studio della musica. Diplomato in ragioneria nel 1963 fonda i Trappers poi entra nei Camaleonti e successivamente fa parte della Numero uno di Mogol. Fra i suoi grandi successi ci sono canzoni di Gianni Morandi, Lucio Dalla, Eros Ramazzoti. Il produttore e cantautore non ama mettere in piazza la sua vita privata, tuttavia si sa che è sposato da anni con una donna romana che si chiama Mimosa ed ha un figlio che si chiama Giulio.

Mario Lavezzi e Rosa Rodriguez ospiti di Serena Bortone

In passato ha fatto storia la sua relazione con Loredana Bertè. Ne ha parlato in un'intervista del 2019 al Corriere della Sera: "Con Alberto Radius e Mogol creammo un locale, nella cantina di un ristorante in viale Fulvio Testi. Incrociavamo la cultura alternativa milanese, i creativi, i ragazzi del Derby. Una sera entrò Loredana con Marcella Bella, che conoscevo già. Colpo di fulmine. In men che non si dica, ci fidanzammo. Loredana aveva appena inciso Sei bellissima. Ed era davvero bellissima. La rividi qualche giorno dopo. Piangeva. L’avevano silurata al Disco per l’estate. La censura non ammetteva quel testo: “A letto mi dicevi sempre... “. Poi Lavezzi continò spiegando come l'aveva conquistata: "Facendole ascoltare una canzone, Forse domani. Sintetizzai così: Ma quando arriva sto’ domani / ti voglio adesso e non domani. Doveva partire il giorno dopo per un servizio fotografico in Marocco. Era un vulcano. Seguirono due anni di idillio e tre di massacro. Ci lasciavamo di continuo. Mai abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto. Il crac fu naturale. In termini professionali invece sono rimasti una sintonia e un affetto che durano tuttora. L’album Bandabertè è stato il nostro prodotto migliore".

Enrico Letta, non solo politica: due matrimoni, tre figli e la passione per Dylan Dog

Insomma un'enciclopedia del sapere della musica italiana. Una delle colonne per molti cantati italiani. Questo pomeriggio, mercoledì 2 giugno, sarà ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone che andrà in onda alle 14 su Rai 1.

Mario Lavezzi e Rosa Rodriguez ospiti di Serena Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.