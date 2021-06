Oggi è un altro giorno, puntata del 2 giugno. Mario Lavezzi e Rosa Rodriguez ospiti di Serena Bortone

02 giugno 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 che è condotto da Serena Bortone. Per la puntata di oggi, 2 giugno, sono stati annunciati gli ospiti. Si tratta di Mario Lavezzi e Rosa Rodriguez.

Il produttore e cantautore parlerà del suo lungo percorso nel mondo della musica italiana al fianco di stelle come Loredana Bertè o Fiorella Mannoia. Sarà l'occasione anche per ricordare un grande cantautore come Rino Gaetano nel giorno in cui ricorrono i 40 anni dalla morte. Mario Lavezzi è una delle colonne della musica leggera italiana e durante il colloquio con Serena Bortone saranno ripercorse le tappe del suo cammino. Poi sarà la volta di Rosa Rodriguez moglie del famoso cantante e cantautore messicano Ramon Ayala, icona del bel canto. La puntata del 2 giugno sarà in parte dedicata alla Festa della repubblica con collegamenti dall'esterno e interviste legate al 2 giugno e alla festa degli italiani.

Come di consueto Serena Bortone sarà aiutata dagli ospiti fissi, quelli che nella trasmissione della rete ammiraglia della Rai si chiamano affetti stabili. Per la puntata di mercoledì 2 giugno sono stati scelti Massimo Cannoletta, l'ex campionissimi de L'Eredità che poi curerà il consueto angolo ne quale dispenserà pillole di sapere per i telespetattori. Infatti prima di partecipare a L'Eredità faceva la guida sulle Crociere è il suo sapere è pressoché infinito. La parte musicale del pomeriggio sarà poi affidata agli altri due affetti stabili vale a dire l'ex leader dei Gazosa Jessica Morlacchi e Memo Remigi che allieterà il pubblico con i suoi motivi al pianoforte. Il format di Oggi è un altro giorno si conferma di gran successo. Lo testimoniano i dati sugli ascolti. La puntata che è andata in onda martedì 1 giugno è stata seguita da egna 1.749.000 spettatori con il 14.4% di share.

