Festa della Repubblica, programmazione speciale sui canali Rai. Tutti gli appuntamenti e gli orari

Programmazione speciale alla Rai per la Festa della Repubblica. Mercoledì 2 giugno in evidenza le cerimonie istituzionali con la deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguita in diretta dal Tg1 e trasmessa su Rai1 dalle 9.50. Da segnalare, inoltre, alle 15 su Rai Gulp, una puntata speciale de “La Banda dei FuoriClasse”, durante la quale il Presidente della Repubblica risponde alle domande di tre ragazzi sui 75 anni della Repubblica, sulla pace, sulla parità uomo donna, sul futuro.

Cavalieri del lavoro, in 25 nominati da Mattarella. Tra loro John Elkann e Luigi Gubitosi

Alle 16 su Rai3 è prevista, invece, a cura di Rai Parlamento, la Cerimonia finale del concorso “Lezioni di Costituzione” presso la Sala della Regina della Camera dei deputati, alla presenza del Presidente della Camera, Roberto Fico, della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Alle 18.55 si torna in diretta su Rai1 con la Cerimonia per la Festa della Repubblica dal Palazzo del Quirinale a cura di Tg1 e Rai Quirinale durante la quale verrà proiettato il doc di Rai Cultura “L'Italia è Repubblica”: un viaggio per immagini nei momenti più importanti della storia repubblicana, proposto anche alle 21.10 su Rai Storia. Sempre mercoledì 2 giugno spazi di approfondimento sono previsti su Rai1 all’interno di “Uno Mattina” alle 6.45, “Storie Italiane” alle 10.10, “È sempre mezzogiorno” in onda alle 11.55 e “Oggi è un altro giorno” alle 14.

Su Rai2 è il programma di seconda serata “Restart”, in onda alle 23.20, a dedicare ampio spazio all’anniversario, mentre su Rai3 se ne parla ad Agorà, in onda alle 8 e a “Quante Storie” che alle 12.25 ospita il costituzionalista Sabino Cassese autore del recente libro “Il buon governo” sul valore delle istituzioni della Repubblica Italiana. Alle 15.20 su Rai Premium, il documentario “Il tuo anno – 1946” di Leonardo Tiberi, mentre su Rai Gulp, Rai Ragazzi oltre a “La Banda dei FuoriClasse” tutta dedicata alla ricorrenza propone alle 19.20, “Il futuro passa di qui. La nostra Costituzione”, in cui 11 ragazzi “testimoniano” i valori della nostra Carta. E ancora, Rai Digital ospita su RaiPlay una ricca offerta tra documentari, fiction e materiali di Rai Teche. Tutte le Testate Rai dedicano ampia copertura informativa nelle edizioni dei Tg dei Gr e di RaiNews24 - anche con le dirette degli eventi istituzionali - e della Tgr attraverso servizi e approfondimenti sulle iniziative locali. Da segnalare, in particolare, il servizio della redazione della Puglia, realizzato con materiale d’epoca, sul ruolo che Radio Bari ebbe negli anni che portarono alla Liberazione e alla nascita della Repubblica. Per la Radio, inoltre, spazio alla ricorrenza nel palinsesto di Radio1, da “Moka” a “Zapping”, e in quello di Radio3 in “Fahrenheit” con le voci di alcune donne - oggi quasi centenarie – che raccontano l’emozione del loro primo voto, nel 1946.

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Il comandante: "Sorvoliamo Altare della Patria con più speranza"

