Autogol, la canzone Coro Azzurro per spingere l'Italia all'Europeo. Chi sono i ragazzi del trio

Gli Autogol in televisione. Il trio di imitatori e conduttori radiofonici sarà infatti ospite dello show Notte Azzurra che Rai1 - dal Foro Italico - dedica alla Nazionale italiana di calcio che sta preparando l'esordio nel campionato Europeo (11 giugno all'Olimpico di Roma contro la Turchia). Il terzetto è autore della canzone dell'Europeo che cercherà di diventare l'inno dell'estate e spingere l'Italia al titolo: "Coro Azzurro"

Nato come un trio di youtuber, gli Autogol sono da alcuni anni sulla cresta dell'onda. Ma chi sono? Il trio è composto da Michele Negroni (Pavia, 21 aprile 1987), Alessandro Iraci (Pavia, 18 luglio 1987) e Alessandro Trolli, detto Rollo (Broni, 15 dicembre 1989). Si sono fatti conoscere su YouTube facendo imitazioni e parodie sportive, poi sono arrivate numerose collaborazioni e impegni, anche in televisione. Tra il 2009 e il 2014 sono apparsi diverse volte in tv e radio nazionali, come ad esempio Sky e Radio Deejay, in cui hanno organizzato scherzi a persone famose nel mondo del calcio. Nel settembre del 2013 approdarono in pianta stabile in tv con il loro programma Flop Calcio, in onda sul canale Top Calcio 24. Il loro programma radio, chiamato 105 Autogol, fu prodotto nel 2014 e mandato in onda ogni fine settimana su Radio 105. Grazie ad esso si candidano al premio Cuffie d'Oro per due anni di fila (2014-2015). La collaborazione televisiva con La Gazzetta dello Sport nacque nel 2015, creando il programma Autogol News, in onda su Gazzetta TV. Sempre nel 2015 diventano ospiti fissi al programma La Domenica Sportiva, in onda su Rai 2. Dopo un anno la casa editrice Mondadori ha pubblicato il loro libro, intitolato Storia Buffa dello Sport, il quale raccoglie e implementa con diversi inediti le parodie riguardanti le narrazioni di Federico Buffa su personaggi sportivi, che hanno portato il trio al successo. Nel maggio seguente, pubblicano il loro primo singolo, Baila como El Papu, divenuto un successone. Il 28 maggio 2021 pubblicano un nuovo singolo musicale, Coro azzurro, sempre in collaborazione con Dj Matrix e con la partecipazione dei cantanti Arisa e Ludwig. La canzone viene realizzata per sostenere la Nazionale italiana di calcio agli Europei del 2020.

Da poco hanno battuto il record del maggior numero di partite viste allo stadio in una singola giornata di Serie A, la quale equivale ad un weekend, assistendo a 7 partite, per mezzo del "calcio spezzatino", un meccanismo per il quale le partite vengono giocate dal venerdì al lunedì.

