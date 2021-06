Oroscopo del Corriere di mercoledì 2 giugno 2021, le previsioni segno per segno

01 giugno 2021 a

Oroscopo Corriere di martedì 1 giugno 2021, qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata.

ARIETE

La paura vi attanaglia ultimamente: è necessario stringere i denti e valutare con attenzione cosa si nasconde dietro l’angolo. Siate cauti.

TORO

Meglio vivere per lavorare o lavorare per vivere? Si tratta di un vero e proprio dilemma, ma il vostro partner sta aspettando la risposta...

GEMELLI

Se imboccate questa strada, tenete a mente che non ci sarà più modo di tornare facilmente indietro. Lo sapete, vero?

CANCRO

Quanto vi piacerebbe che i vostri errori potessero essere cancellati tutti così, con un semplice colpo di spazzola. Eppure dovete conviverci...

LEONE

Questa corsa contro il tempo vi ha lasciati un po’ senza fiato. Però avete seminato bene, ora aspettate, arriverà il momento di raccogliere!

VERGINE

Avete appena conosciuto una persona che vi interessa molto. Perché non trovate il modo di ricontattarla e di rivederla al più presto?

BILANCIA

Non tiratela troppo per le lunghe: quando una cosa non va, non va. Imparate a rimettere i remi in barca e a lasciare che il mondo giri.

SCORPIONE

Riceverete una notizia e dovrete fare affidamento a tutto il vostro essere zen per evitare reazioni che potrebbero farvi pentire in futuro.

SAGITTARIO

La vostra autostima a volte sconfina in arroganza. O almeno gli altri la percepiscono come tale e ve lo fanno notare spesso.

CAPRICORNO

State scoprendo un lato del partner che ancora non conoscevate e la cosa non vi dispiace per niente. Ora sta a voi lasciarvi andare.

ACQUARIO

Non sapete tenervi un segreto. Ecco perché gli amici tendono a nascondervi le cose. Provate a rifletterci per non sbagliare più in futuro.

PESCI

Siete pronti a fare il grande passo in amore. Ma siete sicuri di aver chiuso definitivamente con il passato? Fate chiarezza con voi stessi.

