Valeria Marini, quanti chili ha perso. Supervivientes ha messo a dura prova la naufraga

La naufraga è dimagrita. E si vede. Ha perso molti chili e i fan si interrogano. Qualcuno è in ansia. Parliamo di Valeria Marini. La showgirl appare provata dalla fatica e fortemente dimagrita, così lascia Supervivientes. Valeria, naufraga della versione iberica dell’Isola dei famosi, è rimasta in Honduras per 53 giorni. È stata la quinta eliminata della stagione. Aveva superato con successo le ultime 4 nomination determinate da una serie di disaccordi con il gruppo di naufraghi concorrenti finché, nel corso del “Gala 8”, il pubblico ha deciso che dovesse essere Valeria ad abbandonare il gioco.

Dimagrita, provata, Sì, ma quanti chili ha perso, "La partecipazione a Supervivientes ha consentito a Valeria di accrescere la sua popolarità anche all’estero ma le è costata tanto in termini di impegno fisico." fa notare il sito tv.fanpage.it .

Il sito specializzato continua dicendo che "in meno di due mesi la showgirl ha perso circa 15 chili. A determinare un dimagrimento tanto rapido non solo la scarsità di cibo sull’Isola (è il format stesso che lo prevede) ma anche la fatica cui i naufraghi sono costretti per “sopravvivere” tra giornate di pesca, prove fisiche e battute di esplorazione.La showgirl era partita per l’Honduras pesando complessivamente 80,1 chili. Torna avendone persi circa 15 in meno di due mesi.

Valeria Marini non è l’unica concorrente italiana che ha partecipato all’edizione in corso di Supervivientes. A sbarcare in Honduras è stato anche Gianmarco Onestini, già ex concorrente del Grande Fratello. Gianmarco ha trovato la sua consacrazione nei reality iberici. Lo scorso anno aveva partecipato al Gran Hermano Vip, l’edizione spagnola del GF Vip. Forte del consenso acquisito, una volta abbandonato il reality era stato scelto per partecipare a un altro format dello stesso tipo, La Casa Fuerte.

