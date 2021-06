Stasera in tv, 1 giugno, Notte Azzurra su Rai1: tra gli ospiti Frank Matano e Cristiana Capotondi

01 giugno 2021 a

Stasera in tv, martedì 1 giugno 2021, il grande abbraccio di Rai1 alla Nazionale italiana di calcio a distanza di 110 dal suo esordio. Dopo un cammino entusiasmante per le qualificazioni, la Nazionale continua a far innamorare milioni di italiani ed è pronta a disputare il Campionato Europeo, che lo scorso anno non si è tenuto a causa della pandemia Covid. Cresce l’attesa per la partita inaugurale che vedrà la formazione opposta alla Turchia l’11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, finalmente aperto e con presenze seppur ridotte sugli spalti. Per questo la Rai ha ideato uno show - chiamato "Notte Azzurra" - che va in onda dal ritiro oggi a partire dalle ore 21,25.

Tra ricordi, canzoni e sorprese, la prima serata evento, organizzata da Figc e Rai e condotta da Amadeus, ospiterà il commissario tecnico Roberto Mancini, tutti i calciatori convocati per il torneo continentale e gli eroi di tante partite come Gianluca Vialli e Daniele De Rossi, oggi colonne dello staff azzurro. Con loro, anche campioni della canzone e della comicità, come Paolo Bonolis, Clementino, Frank Matano, gli Autogol, Biagio Izzo, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Arisa e Cristiana Capotondi.

Lo show andrà in onda dall’Auditorium Rai del Foro Italico, situato a poche decine di metri dallo Stadio Olimpico di Roma che ospitò la finale del 1968, quella in cui l’Italia si laureò campione d‘Europa con le reti di Gigi Riva e Pietro Anastasi. Aprirà le porte ad atleti e artisti per fare festa, sottolineare l’importanza anche sociale di questo sport e dare il più sincero degli “in bocca al lupo” ai ragazzi attesi da una competizione di grande importanza dopo aver dovuto guardare da casa gli ultimi campionato del mondo dopo la storica eliminazione con la Svezia e che ha portato alla rivoluzione che vede ora ct Roberto Mancini.

