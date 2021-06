Carolina Rey, la malattia che mise a rischio la gravidanza e l'amore per Roberto

01 giugno 2021 a

Carolina Rey ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione che si occupa di approfondire i temi di attualità e di interviste ai personaggi di cinema e televisione. Nella puntata odierna, martedì 1 giugno, ci sarà proprio la conduttrice e - tra le altre cose - parlerà anche della sua prossima avventura: la conduzione del programma Andiamo a 110 su Rai2.

Dopo il debutto in teatro ad appena 12 anni, entra a far parte del Coro delle voci bianche dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con il quale resta per 4 anni .Poi nel 2006 è iniziata anche la sua carriera nel mondo della televisione, prendendo parte alla trasmissione Cominciamo bene su Rai3 in qualità di opinionista. Nel 2009 e 2010 è nel cast fisso di Festa italiana in onda su Rai1 come cantante solista. Nel 2011 recita in Un medico in famiglia 7 su Rai1. . Nel settembre 2011 entra a far parte del Coro Pop-Gospel SAT&B, diretto da Maria Grazia Fontana, del quale ancora oggi fa parte. Nel 2012 inizia un'intensa attività nel doppiaggio prestando la voce ai cartoni animati e serie televisive. Nel 2013 è la conduttrice del programma Tiggì Gulp in diretta tutti i giorni su Rai Gulp. Inizia poi una collaborazione con il Telefono Azzurro. Sempre per Rai Gulp, conduce La TV Ribelle, un talk show per ragazzi in onda due giorni alla settimana e Versus. Poiin Mediaset nel 2016 nel programma scientifico in prima serata La settima porta in onda su Rete4. Torna in Rai a condurre La vita in diretta Estate e continua anche a cantare oltre ad affiancare Cladio Baglioni Un palco per due.

In un’intervista al settimanale Oggi, ha raccontato di avere una malattia: "Soffro di un disturbo alla tiroide da quando sono adolescente. Rischiavo di perdere il bambino e ho passato l’intera gravidanza immobile a letto, con i medici che non potevano neanche assicurarmi che sarebbe finita bene". Per fortuna al momento la salute di Carolina è sotto controllo e il suo bambino sta benissimo. Suo figlio è nato dalla relazione con il suo compagno Roberto Cipullo.

