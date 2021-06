Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: trio esplosivo per diventare l'hit dell'estate con la canzone Mille

01 giugno 2021 a

Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti, uno strano trio che promette di essere esplosivo, insieme per una canzone - si chiamerà "Mille" - che promette di essere l'hit dell'estate. Sono i tre artisti ad annunciarlo con un post congiunto sui rispettivi profili social: una foto di loro tre insieme seduti sul cofano di una macchina e un'ambientazione che riporta a Hollywood. Occhiali da sole, Berti al centro e colori sgargianti. Nel post anche l'uscita del brano: venerdì 11 giugno.

Una collaborazione a cui i tre hanno probabilmente iniziato a pensare durante l'ultimo Festival di Sanremo in cui sono stati protagonisti. Fedez è arrivato secondo con Chiamami per nome (interpretata con Francesca Michielin), Orietta Berti si è piazzata al nono posto con Quando ti sei innamorato ed è stata protagonista con una serie di battute e gaffe, Achille Lauro è stato ospite fisso per tutte e cinque le serate facendo parlare di se. Recentemente sia Fedez che Berti si erano sbilanciati e annunciato una jam session per capire se poteva nascere una collaborazione. Probabilmente è andata così bene che il progetto è stato allargato anche a Lauro. I tre hanno numeri da urlo sui social e sono sulla cresta dell'onda. Considerando poi la possibile spinta che arriverà da Chiara Ferragni, moglie di Fedez, che ogni che cosa tocca diventa oro, il brano MIlle si preannuncia un successone.

Nell’ultima puntata di Chetempochefa, andata in onda domenica scorsa, Fazio aveva tentato di estorcere all’ amica Orietta (ospite fissa della trasmissione), qualche dettaglio su questo nuovo terzetto. Berti, però, non è caduta nella trappola, liquidando il conduttore, con un “abbiamo fatto solo un provino, una jam session, vedremo”. E invece, il progetto è diventato realtà e sta accendendo la curiosità del sempre più attento popolo del web.

