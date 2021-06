Netflix, nuove uscite giugno 2021: ecco film e serie tv da vedere

01 giugno 2021 a

a

a

L'attesa è finita. Oggi è il primo giugno 2021 e arrivano nuove serie tv e film da non perdere su Netflix. La piattaforma on demand ha ufficializzato tutte le date e tutte le nuove produzioni in arrivo.

Avvertiamo in ogni caso, questa è la nostra premessa, che il calendario delle uscite Netflix per giugno 2021 è in costante aggiornamento. Pertanto, eventuali cambi di programmazione, aggiunte e modifiche sono assolutamente indipendenti dalla nostra volontà.

Video su questo argomento Cybercrime, oscurati 1,5 milioni di utenti per streaming illegale Tv

Da non perdere per gli appassionati, c'è di sicuro la seconda stagione della serie italiana Netflix Summertime, disponibile a partite dal 3 giugno. Amate Lupin? Da martedì 11 giugno sarà disponibile la seconda e ultima parte della serie Netflix.

Tra i film in uscita, domani 2 giugno Carnaval racconta la storia di Nina (Giovana Cordeiro), tradita dal fidanzato, che decide di partire per un viaggio con le amiche e cambiare le sue prospettive. Dal 3 giugno disponibile anche il nuovo film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: il film che farà da epilogo alle avventure del popolare cartone animato giapponese.

Video su questo argomento "Il divin codino", l'uomo dietro il campione Baggio su Netflix TMNews

I film in uscita su Netflix: il catalogo di maggio 2021

Martedì 1 giugno

Mortal Kombat

Arthur Christmas

Just Cause

Il viaggio delle ragazze

Believe me – The Abduction of Lisa McVey

Murder at 1600

Mercoledì 2 giugno

Carnaval

Giovedì 3 giugno

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal

Venerdì 4 giugno

Xtremo

Mercoledì 9 giugno

Awake

Venerdì 11 giugno

Skater Girl

Il drago dei desideri

Domenica 13 giugno

Sembrava perfetto…e invece

The Lego Movie 2

The Mule

Le serie tv in uscita su Netflix sono le seguenti:

Martedì 1 giugno

Startup

Giovedì 3 giugno

Summertime – Stagione 2

Dancing Queens

Venerdì 4 giugno

Sweet Tooth

Martedì 8 giugno

Lupin 2

Venerdì 11 giugno

Le imperatrici della notte

Giovedì 17 giugno

Katla

Venerdì 18 giugno

Elite 4

So not worth it

Giovedì 24 giugno

Il regista nudo 2

Si comincia subito quindi, buona visione.

Roberto Baggio, "ha pianto per tutto il film". Valentina e le lacrime del padre per "Il divin codino"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.