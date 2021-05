Ignazio Moser in lacrime per papà Francesco. Isola dei famosi, videomessaggio a sorpresa

01 giugno 2021 a

a

a

Sorpresa commovente per Ignazio Moser all'Isola dei famosi. Nell'ultima settimana il compagno di Cecilia Rodriguez è stato l'assoluto protagonista dopo aver accettato di sacrificarsi facendosi tagliare barba e capelli per garantire pasta per una settimana a tutti i naufraghi. La produzione dunque, forse anche per fargli un regalo, gli ha riservato una sorpresa speciale durante la puntata in onda lunedì 31 maggio su Canale 5.

Isolde Kostner perde al televoto, salvo Matteo Diamante che prende il bacio di giuda

Ignazio è stato chiamato da Ilary Blasi nella zona nomination e lì ha potuto vedere un messaggio inviato da suo padre. Il mitico Francesco Moser. "Sono felice di quello che stai facendo anche se spesso non abbiamo avuto le stesse idee", ha detto il mitico campione aggiungendo: "Ho seguito qualcosa ed ho visto che ti sei fatto tagliare barba e capelli. Bene così, soprattutto per la barba che come sai non mi piace. Se si potessero togliere anche i tatuaggi". Ignazio si è sciolto ed ha iniziato a piangere. "Ti aspettiamo qui, quando tornerai le ciliege saranno mature, mi devi restituire tutte le spinte in bicicletta di quando eri bambino, ora sono io ad avere bisogno". Una vera e propria sorpresa per Ignazio che ha confessato: "Non me lo sarei mai aspettato perché mio padre era stato chiaro su questa avventura, lui aveva chiesto di rimanere fuori da qualsiasi tipo di coinvolgimento, dunque il video mi ha stupito".

Eliminato a Roberto Ciufoli. Isolde Kostner resta su Cayo Paloma. Chi sono i finalisti

Il naufrago ha ammesso che con il padre il rapporto spesso non è stato facile. "Spesso non ci siamo intesi ma lui è sempre mio padre e gli voglio tanto bene", ha detto piangendo. “È stato sempre molto severo e duro con me", si era confidato il naufrago con i compagni di avventura. Hanno più che accettato e mi appoggiano, ma mi hanno chiesto di stare fuori da queste cose“. Proprio per questo la sorpresa è stata spiazzante.

Miryea eliminata. Scherzo terribile a Beatrice Marchetti a Cayo Paloma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.