Isola dei famosi, Miryea eliminata. Scherzo a Beatrice Marchetti a Cayo Paloma

Miryea Stabile eliminata dall'isola dei famosi. E' stata lei a lasciare il reality dopo aver perso il televoto con Valentina Persia per l'ultimo posto da finalista. Miryea si dice comunque felice di questa esperienza, confessa che tra tutte le cose non rifarebbe solo "la pipì in mare" e dopo aver salutato tutti viene invitata ad andare in Palapa, dove l'aspetta una sorpresa. Lei non potrà rimanere su Cayo Paloma perché ha già avuto la possibilità di vivere su un'altra isola. Però Ilary la ingaggia per fare uno scherzo a Beatrice, facendole dire che il pubblico ha deciso di mandarla a casa. Continuano le emozioni della semifinale dell'Isola dei famosi in onda su Canale 5 condotta da Ilary Blasi.

Miryea arriva a Cayo Paloma, pronta a far credere a Beatrice che dovrà prendere il suo posto per volontà del pubblico. Dopo i primi baci e abbracci, di fronte alla scelta di Miryea la Marchetti ci rimane malissimo. Prende le sue cose, rifiuta di salutare la povera Miryea, e sale in barca. Beatrice poi viene riportata sulla spiaggia dopo averle spiegato che era tutto uno scherzo. E adesso il suo umore è decisamente diverso. Ma il sollievo dura poco. Ilary infatti annuncia che lei e Isolde non rimarranno su Cayo Paloma: verrà aperto un televoto flash e la vincitrice sarà la sesta e ultima finalista, la perdente tornerà a casa.

Intanto i naufraghi rimasti sull'isola hanno affrontato una prova per conquistare il fuoco da portarsi sull'isola dove passeranno l'ultima settimana. Si tratta di una sorta di tiro al bersaglio con una grande fionda. Decisamente più facile a dirsi che a farsi. Alla fine i bersagli colpiti sono solo cinque e non sono abbastanza per conquistare il fuoco. Dunque i naufraghi nell'ultima settimana dovranno iniziare dall'inizio cercando di accendersi e mantenere il fuoco.

