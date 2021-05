Isola dei famosi, Isolde Kostner resta su Cayo Paloma. Eliminato Roberto Ciufoli. Chi sono i finalisti

31 maggio 2021 a

a

a

Isolde Kostner si giocherà la possibilità di poter rientrare in finale. L'ex campionessa eliminata dal primo televoto ha deciso di restare a Cayo Paloma dove c'erano Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli poi ha avuto la meglio sul comico al televoto flash ed ha avuto la possibilità di rimanere. Un altro colpo di scena durante la semifinale de l'Isola dei famosi in onda lunedì 31 maggio su Canale 5.

E' dimagrita e non riesce a dormire. Francesca Lodo dopo l'esperienza nell'isola: "Non sto benissimo"

Il terzo posto in finale se lo sono giocato Miryea, Awed, Valentina e Matteo. Sono tutti immersi in una vasca piena d'acqua, con il viso che emerge sferzato da un getto. Le prima ad abbandonare sono Valentina e Miryea, poi Matteo. Quindi Awed è il terzo finalista. Valentina è felice per il suo amico come fosse lei la finalista, al punto da essere commossa fino alle lacrime. Ma adesso viene il difficile. Awed deve condannare al televoto per l'eliminazione uno dei tre compagni rimasti. Lui va per esclusione, volendo accanto a sé Matteo e Valentina, e quindi vota Miryea. Matteo e Valentina si sfidano per un nuovo posto in finale e allo stesso tempo per non andare al televoto con Miryea. La prova che devono affrontare è di velocità ed equilibrio al tempo stesso, dovendo andare a recuperare un amuleto posto in una piattaforma a metà tra le loro posizioni di partenza costruendo una sorta di ponte mobile con due tavole di legno appoggiate a due funi. Mentre Matteo arriva a prendere l'amuleto e inizia il percorso a ritroso, a Valentina cade in acqua una delle due tavole e così deve ricominciare da capo. Matteo può così volare verso il suo posto in finale.

Ilary Blasi tutta brillantini e spacco da brivido. Tutte le sorprese per i naufraghi

In precedenza c'era stato il televoto flash per decidere chi doveva rimanere a Cayo Paloma dove è stata portata Isolde Kostner eliminata dal televoto. La campionessa ha deciso di rimanere e alla fine ha guadagnato la possibilità di giocarsi la possibilità di rientrare insieme a Beatrice Marchetti. Eliminato Roberto Ciufoli che la prende sportivamente: "Queste ultime due settimane sono state un regbalo, sono serenissimo".

Isolde Kostner perde al televoto, salvo Matteo Diamante che prende il bacio di giuda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.