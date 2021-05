Isola dei famosi, Isolde Kostner perde al televoto. Salvo Matteo Diamante che prende il bacio di giuda

31 maggio 2021 a

Isolde Kostner deve lasciare la Palapa alla vigilia della finalissima dell'Isola dei famosi. E' stata lei a perdere il televoto contro Andrea Diamante e dunque ha dovuto lasciare l'isola. "Grazie a tutti voi per avermi dato la possibilità di partecipare a questa bellissima avventura. Bella e difficile, non la dimenticherò mai". Prima di uscire Isolde ha dato il bacio di giuda proprio ad Andrea. In precedenza era stata protagonista di una clip che ha mostrato il lato inedito tirato fuori negli ultimi giorni, dove ha imparato a parlare napoletano e ha svelato un animo da ballerina e da appassionata di rock. E per metterla alla prova rientrati in diretta vengono sistemati due cubi sopra i quali Isolde e Miryea si scatenano al ritmo di "Zitti e buoni" dei Maneskin. Dopodiché viene dato lo stop al televoto. Ad abbandonare l'Isola dei Famosi è proprio Isolde (che però non sa che ancora deve passare da Cayo Paloma dove potrebbe rientrare in gioco).

Si va a Cayo Paloma da Beatrice e Roberto. I due hanno trovato una grande intesa. Per passare il tempo si sono dedicati a yoga, giochi e anche a un bagno come mamma li ha fatti. Ma il loro idillio potrebbe essere rotto da una terza incomoda, arriva infatti Isolde. In ogni caso l'ex sciatrice appare scettica e non sembra convinta di rimanere nell'isola. Dallo studio spingono per farla rimanere sull'isola.

"Ci sono due persone che mi piacciono. Sono stata già battuta più volte dal televoto, che sto qui a fare per arrivare quarta, quinta o sesta?". Tommaso Zorzi: "Da buona sportiva devi rimanere". Alla fine la campionessa si convince e Ilary apre il televoto flash per decidere chi deve rimanere su Cayo Paloma per poi fare una sorpresa (uno di loro) ai naufraghi che hanno conquistato la finale.

