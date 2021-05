Isola dei famosi, Ilary Blasi tutta brillantini e spacco da brivido. Tutte le sorprese per i naufraghi

31 maggio 2021 a

Isola dei famosi, sarà una puntata piena di emozioni quella di lunedì 31 maggio. Ilary Blasi ha iniziato la puntata presentandosi con uno scintillante vestito color rame tutto pieno di brillantini con uno spacco vertiginoso. La semifinale del reality si preannuncia scoppiettante. Ilary Blasi ha anticipato che durante la puntata i naufraghi dovranno ancora cambiare isola. Alla fine dell'isola si dovrà ricominciare tutto da capo senza fuoco e con poco riso. "I posti a disposizione sono solo tre", dice la conduttrice.

Si comincia con un video che riassume l'avventura dei naufraghi fino a oggi. E poi è già il momento del primo collegamento con la Palapa dove tutti sono in attesa in compagnia di Massimiliano Rosolino. Ilary annuncia a tutti che alla fine di questa puntata saranno trasferiti in una nuova isola, senza fuoco e con poco riso. Insomma, il sacrificio finale prima del traguardo. Inoltre i naufraghi scopriranno durante la serata che a loro si aggiungerà un naufrago che pensavano eliminato. Infatti rientrerà direttamente in finale uno tra Beatrice Machetti e Roberto Ciufoli che sono a Cayo Paloma, l'isola segreta.

Si parte subito con l'esito del televoto tra Matteo Diamante e Isolde Kostner. Uno dei due lascerà l'isola. Ilary Blasi nell'attesa prova a mettere un po' di Pepe mettendo nel mezzo Awed che ha detto entrambi di fare il tifo per la loro permanenza. "Prima hai detto Matteo, poi Isolde, poi ancora Matteo. E' un altro cambio di idea questo?", dice Tommaso Zorzi. Ma Awed ha spiegato: "Due giorni gradevoli con Isolde non possono cancellare il legame che si è creato con Matteo in queste settimane". Parte dunque un bvideo sulla "trasformazione" di Isolde Kostner nell'ultima settimana: ha imparato il napoletano e ha svelato la sua passione per il ballo e per la musica rock. Un volto inedito della guerriera. Isolde che poi si è esibita in un ballo sul cubo insieme a Myriea.

