Fuori Tema, la musica e la pittura di Tricarico da Ale e Franz

Stasera in tv, lunedì 31 maggio, su Rai 2 in seconda serata è in programma l'ultimo appuntamento di Fuori Tema. E' la trasmissione condotta da Ale e Franz che è particolarmente piaciuta ai telespettatori e che ha regalato intensi momenti di spettacolo dove non sono mai mancati divertimento e risate. Inizio alle ore 23.15 per la puntata che quindi conclude la serie. Ospite di Fuori Tema stasera sarà un cantautore e pittore molto particolare: Francesco Tricarico. La Rai annuncia che si esibirà dal vivo e che presenterà brani considerati artisticamente importanti, come Da chi non te lo aspetti e La natura.

L'amato artista sarà inoltre accompagnato dalla band diretta da Fabrizio Palermo, nello studio all’interno del Teatro la Cucina, nell’ex refettorio dell’ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano. Francesco Maria Tricarico, artisticamente solo Tricarico, è nato nel 1971 a Milano. Nel corso nella sua carriera ha registrato nove album, otto in studio e una raccolta. Ma come si è detto è un grande appassionato di pittura a cui si dedica con notevole impegno. Dal punto di vista personale, è sposato con Clara Giglio. Con lei ha anche cantato un brano nell'album L'imbarazzo, dal titolo Da soli io e te. Insieme, inoltre, hanno dato vita a due figli: Giulio, nato nel 2009, e Sofia del 2010.

Oltre ad ospitare Tricarico, Ale e Franz stasera a Fuori Tema interpreteranno due anime in attesa della reincarnazione; due padri che discettano sulla precisione dei loro figli calciatori; le ammalianti annunciatrici tv Alessandra e Franca; una coppia di cinici cani parlanti. Proseguirà il format “La vita in differita” ossia “lo show che spaventa le masse” con il cinico presentatore Rocco Basamento e la dimessa signora Rosalba, insieme alla valletta svogliata Marika e a chiudere lo spettacolo, una riflessione sul saper osare con audacia, firmata da Diego Cugia.

