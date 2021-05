Stasera in tv, 31 maggio seconda serata. Su Rai 3 c'è "In barba a tutto". Vittorio Sgarbi, Giuliana De Sio e Andrea Moro gli ospiti di Luca Barbareschi

31 maggio 2021 a

a

a

Torna nella seconda serata del lunedì lo show condotto da Luca Barbareschi "In barba a tutto". Appuntamento dunque lunedì 31 maggio alle 23.15 su Rai 3. Gli ospiti della puntata saranno Vittorio Sgarbi, Giuliana De Sio e Andrea Moro.

Il tema trainante sarà "Cattivi o buoni? Sarà vero che dietro un grande cattivo si nasconde un cuore buono?" Chissà se Luca Barbareschi riuscirà a smascherare Vittorio Sgarbi, esagerato, imprevedibile, non inquadrabile. Il parlamentare e critico d'arte, oltre che sindaco di Sutri, nelle ultime settimane è stato spesso protagonista della polemica sulla legge Zan contro l'omofobia. Prima se l'è presa con Fedez e Chiara Ferragni per il sostegno alla proposta di legge, poi ha ingaggiato una battaglia contro le pubblicità delle caramelle Dietorelle giudicate dal critico inopportune perché fanno vedere agli adolescenti un bacio tra due donne e una situazione maliziosa tra un uomo e due ragazze. "Non sono contro il riconoscimento dei diritti, ma non si possono imporre per legge delle visioni da imporre ai bambini e che queste pubblicità ci vogliono imporre. I bambini devono essere liberi di sviluppare nella loro autonomia i propri orientamenti sessuali".

Poi sarà il turno di Giuliana De Sio.L’interpretazione che più la rappresenta è quella nel film Cattiva di Carlo Lizzani, che le è valso un David di Donatello. Ha lavorato con i più grandi registi, ma il suo essere anticonvenzionale, non sempre le ha portato vantaggi. Esiste la cattiveria nel mondo del cinema e come si manifesta? Con il linguista Andrea Moro, invece, uno tra gli scienziati all’avanguardia nello studio del linguaggio, Barbareschi parlerà di ignoranza, con particolare attenzione alle modalità comunicative contemporanee. Un’analisi originale della società in cui viviamo attraverso i modi di dire, gli stereotipi, le frasi fatte. L'appuntamento dunque è su Rai 3 alle 23.15 una volta terminata la trasmissione Report.

