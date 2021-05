Isola dei famosi, puntata 31 maggio: sorpresa per i naufraghi. Due eliminati a un passo dalla finale, ecco Francesca Lodo in studio

31 maggio 2021 a

Va in onda questa sera su Canale 5 alle 21.20 la "semifinale" de L'isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi che è alle battute finali. L'appuntamento torna a una settimana di distanza dall'ultima puntata - è saltata quella del venerdì - che aveva elettrizzato i telespettatori con una serie di colpi di scena. In finale per ora ci sono Andrea Cerioli e Ignazio Moser che, con la scelta di farsi rasare barba e capelli sacrificandosi per far mangiare il pubblico, è diventato l'idolo della Palapa e si candida prepotentemente per la vittoria.

Ignazio Moser in finale. In nomination Isolde Kostner e Matteo Diamante

Ma cosa accadrà questa sera? Innanzitutto uno dei due naufraghi in nomination - Isolde Kostner e Andrea Diamante - dovrà definitivamente abbandonare l'isola. E per loro non ci sarà neppure il piano B dell'isola di riserva. Infatti, secondo le anticipazioni che circolano, proprio questa sera i naufraghi riceveranno una sorpresa inaspettata. Uno dei due naufraghi che sono a Cayo Paloma - dopo essere stati a Playa Imboscadissima - rientrerà in gioco. Chi tra la naufraga veterana Beatrice Marchetti o il comico Roberto Ciufoli? probabilmente sarà il pubblico a decidere. Ma nella puntata ci sarà un altro eliminato che abbandonerà il sogno della vittoria alla vigilia della finale.

"Mi sono sempre piaciuti i pelati". Cecilia prova a consolare Ignazio che si è fatto rasare a zero per il gruppo

Insomma questa sera si saprà chi accederà alla finale di lunedì 7 giugno che, diversamente da quanto avvenuto nelle precedenti stagioni, non sarà in studio. I naufraghi, anche per le norme legate alla quarantena resteranno in Honduras e lì sarà decretato il vincitore. Intanto questa sera ci sarà il rientro in studio di Francesca Lodo eliminata un paio di settimane fa dopo una settimana a Playa Imboscadissima insieme a Beatrice Marchetti. "Siete pronti per Lunedì? Io prontissima. Non vedo l’ora di ringraziarvi tutti pubblicamente.. siete stati parte di questo successo e della mia felicità. E’ soprattutto grazie a voi e a questo programma se sono così soddisfatta e fiera di me". Nei giorni successivi al rientro in Italia aveva confessato di avere problemi nel mangiare e nel sonno. Problemi che sono stati risolti. Gli opinionisti saranno Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. In studio Francesca Lodo, Emanuela Tittocchia, Vera Gemma, Gilles Rocca, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera.

