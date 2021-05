Arisa in topless, foto bollente: "Mi voglio celebrare, bella e perfetta"

31 maggio 2021 a

Un'Arisa sempre più sexy fa esplodere i social. La cantante nata a Genova ma cresciuta in Basilicata, 38 anni, ha pubblicato sui suoi profili Instagram e Facebook una foto che la ritrae in topless. In poche ore ha raggiunto oltre centomila like con i fan letteralmente impazziti.

"Ma sai che c'è? Ci sono cose che non potrai fare più... Il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma... Mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio" è il messaggio scritto a corredo della foto, con cui la cantante torna a lanciare un invito al body positive. Di certo la sua è una foto bollente perché mette in evidenza un seno davvero prorompente. "Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa" aveva scritto un paio di mesi fa sempre sui social anche in quel caso infiammando il web.

Arisa, reduce dall'esperienza come insegnante di canto e giurata ad Amici 2021, nella sua carriera di cantante ha vinto Sanremo Lab nel 2008 e due volte il Festival di Sanremo: nelle nuove proposte nel 2009 (con il pezzo "Sincerità") e tra i campioni nel 2014 (pezzo "Controvento"). Con il palco dell'Ariston ha sempre avuto un grande feeling: nel 2012 è arrivata seconda con il brano "La Notte" diventato poi il più venduto di quella edizione, mentre nel 2015 ne è stata co-conduttrice. Parallelamente alla carriera da cantante infatti è diventata anche personaggio televisivo, è stata giudice della quinta, sesta e decima edizione italiana del talent show X Factor, ma anche concorrente del reality Monte Bianco e del varietà Il Cantante Mascherato.

