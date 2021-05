E' morto il regista Peter Del Monte. I suoi film di successo

31 maggio 2021 a

a

a

E' morto il regista Peter Del Monte. Aveva 77 anni e da tempo combatteva con una dura malattia. Si è spento nella clinica Antea di Roma. A dare la notizia sono state la compagna Marina e la figlia Emilia. Da tempo viveva a Santa Marinella. Giovedì scorso l'ultimo saluto nella clinica dove oggi, 31 maggio, si è spento. Americano naturalizzato italiano, era nato a San Francisco e si era messo in grande evidenza nel mondo del cinema nel 1975 con Irene, Irene. Poi nel 1980 un altro film, considerato un grande lavoro, al punto da ottenere una menzione speciale della giuria del Festival di Venezia: L'altra donna.

Addio a Franco Battiato. Il cantautore sconfitto da una malattia

Ovviamente negli anni successivi diverse altre produzioni: Giulia e Giulia (1987); Étoile (1989); la coproduzione francese L'invitation au voyage (1983; Invito al viaggio); Piccoli fuochi (1985, Nastro d'argento nel 1986 a Del Monte per il miglior soggetto originale); Piso Pisello; Tracce di vita amorosa (1990) e soprattutto Compagna di viaggio (1996). In quest'ultimo film racconta l'emozionante incontro tra un anziano e smemorato professore, Michel Piccoli, e una ragazzina fragile, Asia Argento.

Roberto Facchinetti ricorda Ezio Bosso a "Oggi è un altro giorno"

Gli ultimi lavori sono stati La ballata dei lavavetri (1998), Controvento (2000), Nelle tue mani (2007) e Nessuno mi pettina bene come il vento, firmato nel 2014. Prima della carriera nel mondo cinematografico, si era laureato alla Sapienza di Roma con una tesi sull'estetica cinematografica. Negli anni Settanta aveva frequentato il Centro sperimentale di cinematografia della capitale seguendo la guida di Roberto Rossellini. Poi, come scritto, nel 1975 Irene, Irene che riscosse un notevole successo di critica. E' stato considerato un autore raffinato che ha spesso seguito la sua immensa passione letteraria, ma anche raccontato sentimenti intensi, come ad esempio la solitudine, e anche storia molto particolari, come Invito al viaggio, dove il protagonista trasporta sul tetto della propria auto il cadavere della sorella gemella.

Morto Nick Kamen, cantante icona degli anni Ottanta. L'annuncio di Boy George

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.