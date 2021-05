Ascolti tv 30 maggio, Rai1 vince tutto con Basta un paio di baffi, Soliti Ignoti e Zecchino d'oro

31 maggio 2021 a

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri - domenica 30 maggio 2021 - con il film "Basta un paio di baffi" seguito da 3.091.000 telespettatori (share del 15,1%). Secondo gradino del podio per Canale5 con "Avanti un altro! Pure di sera", visto da 2.552.000 telespettatori (share del 12,7%). Terzo posto per Rai3 con "Che Tempo che Fa" che ha ottenuto 2.457.000 telespettatori e uno share del 10,9%. A seguire, su La7 "Non è l’Arena" ha totalizzato 1.262.000 telespettatori e il 5,6% di share mentre su Italia1 film "Battleship" è stato visto da 1.145.000 telespettatori raggiungendo uno share del 5,8%. Su Rai2 "The Rookie" ha totalizzato 1.148.000 telespettatori e uno share del 5%. Su Retequattro "American Sniper" ha interessato 946.000 telespettatori (5,1% di share). Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con "Antonino Chef Academy" visto da 339.000 telespettatori (1,6% di share) e Nove con "Supernanny", seguito da 312.000 telespettatori (1,4% di share).

Nella fascia Access Prime Time bene Borghese. Su Rai1 Soliti Ignoti segna 4.375.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.997.000 spettatori (13.5%). Su Italia1 C.S.I. incolla 898.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.058.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 986.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 577.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 199.000 spettatori (0.9%).

Nella fascia Preserale vince lo Zecchino d'Oro - vinto da Anna Bartolomei - su Rai1 intrattiene 2.381.000 spettatori (18%). Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.163.000 spettatori (9.1%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.185.000 spettatori (14.1%). Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 498.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 784.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna 549.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 l’esordio di Bell’Italia in Viaggio con Fabio Troiano ha incollato 258.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 365.000 spettatori pari al 2.1%. Su Rai Sport Albinoleffe-Catanzaro di Serie C raccoglie 122.000 spettatori e lo 0.9%.

